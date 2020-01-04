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شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار أدوية لعلاج السل الرئوي وتصلب الشرايين.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل
السبت 4 يناير 2020
ابتكر علماء مستحضرات طبية فريدة من نوعها، اولها مستحضرات "أغسولار- Agsular الذي سيبدأ انتاجه بالجملة، وهو مستحضر مضاد لتصلب الشرايين.
ويستمر انتاج المستحضر الثاني برهلوزون –Perhlozon" المضاد لمرض السل، وذلك حسبما أعلن علماء معهد الكيمياء التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في ايركوتسك.
واشار المدير المؤقت لمركز إركوتسك للعلوم اندريه ايفانوف الى أن مستحضر " Perhlozon" ينتج بالاتفاق مع شركة "فارماسينتِز" الروسية، وهذا يمكن اعتباره خير مثال للتعاون بين العلم والبزنس.
تجدر الاشارة الى ان هذه الشركة الروسية سبقت الشركات الأجنبية على انتاج هذا الدواء المضاد للسل، وحسب قول ايفانوف يعود السبب الى قلة الاستثمارات في مجال انتاج الأدوية المضادة للسل باعتبار انه ليس مشكلة عالمية. فمثلا في الولايات المتحدة تشخص 3-4 اصابات بالسل في السنة، في حين تعتبر هذه المشكلة في روسيا من المشاكل الحادة.
أما المستحضر الثاني فهو مستحضر أغسولار الذي سيخضع لاختبارات سريرية بعد ان اجتاز بنجاح الاختبارات الأولية. فـ"هذا المستحضر موضع اهتمام دول العالم جميعا، حيث تنفق الولايات المتحدة مبالغ مالية كبيرة على إنتاج مستحضرات طبية مضادة لتصلب الشرايين.
وهذه المشكلة تشمل جميع البلدان التي يعاني سكانها من البدانة. ويتميز هذا المستحضر بسهولة ورخص انتاجه من الفضلات الناتجة من الصناعات الخشبية".
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