شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تفعيل "عداد السرعة" في جوجل خرائط والان مع التفاصيل

السبت 4 يناير 2020 أطلق تطبيق جوجل خرائط، في يونيو الماضي، ميزة جديدة تتضمن "عداد سرعة" لتوضيح سرعة المركبة التي تقودها وتمكينك من ضبط السرعة بما يتوافق مع الرادار.

ولتفعيل خطوات عداد السرعة في خرائط جوجل يجب اتباع الخطوات التالية: - افتح التطبيق - اضغط على النقاط الثلاثة في (الجزء العلوي الأيسر من الشاشة) Advertisements - الآن اضغط على الإعدادات Settings - في صفحة الإعدادات، قم بالتمرير لأسفل وانقر على إعدادات التنقل Navigation settings - قم بالتمرير لأسفل إلى قسم خيار القيادة Driving واختر تفعيل عداد السرعة Speedometer - الآن أدخل وجهتك وابدأ التنقل، ويجب أن تظهر سرعة قيادتك بمجرد بدء الحركة. ويقول موقع "بيزنس إنسايدر" إن ميزة عداد السرعة من جوجل خرائط ليست بالدقة اللازمة ويجب عدم استخدامها كبديل عن عداد السرعة الفعلي المثبت في سيارتك.

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