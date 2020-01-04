فيديو معلوماتى.. أسئلة وإجابات حول عدوى المكورات العنقودية الذهبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدوى بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية من أنواع البكتيريا التى قد تسبب التهابات خطيرة إذا وصلت للجسم من خلال جرح بالجلد أو الجهاز التنفسى، وهي بكتيريا شائعة موجودة على جلد معظم الناس، وغالبا ما لا تسبب المرض، كما أن أكثر من 30 نوعًا من بكتيريا المكورات العنقودية تسبب التهابات، ولكن النوع الأكثر شيوعًا من العدوى الناجم عن المكورات العنقودية الذهبية، وفى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على المزيد عن عدوى بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، وفقاً لموقع " emedicinehealth". أسئلة وإجابات حول عدوى المكورات العنقودية الذهبية س: ما هى عدوى المكورات العنقودية الذهبية؟ -نوع من البكتيريا تسبب العديد من أنواع العدوى فى جسمك. -إذا وصلت البكتيريا للجسم إما من خلال جرح على الجلد أو عن طريق الجهاز التنفسى، يمكن أن تسبب التهابات خطيرة. س: ما هى أعراض عدوى المكورات العنقودية؟ - خراجات مليئة بالقيح (الدمامل). - الألم. -التورم. - احمرار فى منطقة العدوى. - تصريف القيح. -عدوى المكورات العنقودية فى الدم تسمى( تجرثم الدم أو تعفن الدم)، أعراضها: Advertisements - الحمى والقشعريرة . -انخفاض ضغط الدم. س: أنواع الأمراض التى تسببها المكورات العنقودية الذهبية؟ -الالتهابات الجلدية السطحية مثل القوباء. - التهاب فى طبقات الجلد. -التهاب الضرع ويصيب النساء المرضعات. -بكتيريا المكورات العنقودية فى الرئتين تسبب الالتهاب الرئوى. -عندما تدخل عدوى المكورات إلى العظام يمكن أن تسبب التهاب العظام. - تصيب عدوى المكورات العنقودية فى الدم أيضًا صمامات القلب أو القلب (التهاب الشغاف). - إذا دخلت المكورات العنقودية إلى مجرى الدم فإنها تسبب تعفن الدم. س: ما علاج المكورات العنقودية؟ يعتمد العلاج على موقع العدوى وشدتها. - يمكن علاج التهابات الجلد البسيطة بالمضادات الحيوية. -يتم علاج الخراجات عمومًا بالجراحة.

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