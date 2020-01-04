كتبت: ياسمين عمرو في السبت 4 يناير 2020 10:40 صباحاً - أضرار القهوة على الحامل، فالكافيين عبارة عن مادة ذات تأثير نفسي قد تؤثر على المسار الطبيعي للحمل، لذلك يجب ألا يتجاوز تناوله خلال تلك الفترة 200 ملغ - يوم، يستهلك النساء الحوامل على نطاق واسع الكافيين، كونه أحد مكونات العديد من المنتجات الشعبية، الشاي والقهوة، يطول عمر النصف للكافيين بشكل كبير في جسم المرأة الحامل.

مشاكل تسببها القهوة للحامل

حذرت الدكتورة أميمة فاروق استشاري النساء والتوليد من أضرار القهوة للحامل تسبب انخفاض نشاط إنزيم الكبد المسؤول عن استقلاب الكافيين، بمقدار الثلث في الثلث الأول من الحمل ونصفه وفي الثلث الثاني من الحمل، تتداخل الزيادة التي يسببها الكافيين في تركيزات الكاتيكولامين، الأدرينالين، الدوبامين، والسيروتونين، مع تدفق الدم المشيمي ويعيق نقل المغذيات عبر المشيمة إلى الجنين، يعبر الكافيين وعناصره بسهولة إلى حاجز المشيمة، ويتأخر إفراز الكافيين بسبب عدم نضج الكبد الجنيني.

أضرار القهوة على الجنين

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يأثر الكافيين على فترة الحمل وتطور الجنين، كما يؤدي تناول كميات كبيرة من الكافيين من الأم إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة أو انخفاض وزن المواليد حديثي الولادة، أكدت دراسات أن تناول الكافيين وخطر الإجهاض هي الأكثر غموضاً حتى الآن، وفقاً لهذه المصادر، تؤدي الزيادة البالغة 100 - 150 ملغ في تناول الكافيين يومياً إلى زيادة خطر الإصابة بالإجهاض، بنسبة 7–19٪، يزداد الخطر بنسبة 40 ٪ بين النساء اللائي يستهلكن كميات كبيرة من الكافيين بأخذ 350 - 699 ملغ - يوم.

تأثير الكافيين على النمو العاطفي للطفل

تناول الحامل القهوة يؤدي إلى تطور اضطراب فرط النشاط الناتج عن نقص الانتباه في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عاماً، كما أثبتت الدراسات السابقة أن من أضرار تناول القهوة للحامل فرط الحساسية لدى أطفالهم، كما أشارت بعض الدراسات إلى أن سترات الكافيين تظل المعيار الذهبي في علاج انقطاع النفس عند المواليد المبتسرين.