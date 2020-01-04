إليك أفضل خلطات تبييض الوجه الأكثر فعالية

كثير هي خلطات تبييض الوجه التي نجدها على المواقع، لكن يبقى أن نعرف ما هو الفعال حقًّا، والذي لا يسبب عوارض جانبية، إذ إنه يُعاب على بعضها ضعف التأثير أو انعدامه في بعض الأحيان، نتيجة مزج مكوّنات خاطئة. لذلك نقدم لكِ قائمة بأفضل خلطات تبييض الوجه 2019 الأكثر فاعلية والمضمونة النتائج حتى تطبّقيها في المنزل.

خلطات تبييض مضمونة للوجه

- نشاء الذرة والفراولة

يساعد نشاء الذرة على تفتيح لون البشرة عن طريق إزالة طبقات الجلد الميت، التي تظهرها أغمق لونًا. أمّا الفراولة، فتحتوي على فيتامين C الذي يعمل على تبييض البشرة بفعاليّة ويجعلها أكثر نضارة.

المكوّنات:

• ½ كوب من عصير الفراولة.

• 3 ملاعق طعام من نشاء الذرة.

يُعجن نشاء الذرة تدريجيًّا بعصير الفراولة، ثمّ يستعان بفرشاة ماسك نظيفة لتوزيع الخليط على البشرة. بعد مرور ساعة، تُفرك البشرة بحركات دائريّة لطيفة، ثمّ تُشطف بالماء الفاتر.

تكرّر هذه الخلطة مرّتين أسبوعيًّا.

- الأرزّ المطحون

الأرزّ فيه كمية كبيرة من النشاء الذي يحتوي على فيتامين A، هو فيتامين يساعد على تفتيح البقع الغامقة التي تظهر على البشرة نتيجة التعرّض لأشعّة الشمس ما فوق البنفسجيّة.

المكوّنات:

• ملعقة طعام و ½ من دقيق الأرزّ.

• ¼ كوب صغير من الماء.

تُدلّك بشرة الوجه بدقيق الأرزّ المخلوط جيّدًا مع الماء لحوالى 3 دقائق. وبعد أن يجفّ المزيج، تُفرك بشرة الوجه، ثمّ تُغسل بالماء الفاتر.

- فيتامين E وزيت الخروع

التطبيق الموضعيّ لزيت فيتامين E يساعد على تخفيف فرط التصبّغ، وبإضافة زيت الخروع تتضاعف فعاليّته لتفتيح لون البشرة.

المكوّنات:

• محتوى كبسولة من فيتامين E.

• 4 قطرات من زيت الخروع.

يُمزج المكوّنان، وتُدهن البشرة بمزيجهما قبل النوم. يُترك طوال اللّيل ليُغسل في الصباح.

يُنصح باعتماد هذه الخلطة مرّة يوميًّا لمدّة 3 أسابيع على الأقلّ.

أقوى خلطات تبييض بالكركم

يعدّ الكركم أحد أفضل المكونات الطبيعية لجهة تبييض الوجه، فهو يتميز بخصائصه التي تساعد في توحيد لون البشرة وتبييضها، وإزالة البقع الداكنة والتصبغات. لذلك، سنقدم لكِ أقوى خلطات الكركم لتبييض الوجه، نتائجها سريعة وفعالة.

خصائص الكركم لتبييض البشرة

يحتوي الكركم على الكركمين الذي يقلل من إنتاج الميلامين، وهي مادة صبغية بروتينة تسبب اسوداد البشرة عند زيادة إفرازها، إضافة الى ظهور البقع الداكنة والتصبغات. كما يتميز الكركم بخصائصه المضادة للبكتيريا، التي تقلل من ظهور حب الشباب والندبات الناتجة منه، فضلًا عن أنه يوحد لون البشرة ويعمل على تفتيحها. كذلك، يتميز الكركم بخصائصه المضادة للأكسدة التي تحمي البشرة من الخلايا الحرة. هذا ويحتوي على الفيتامين سي الذي يساعد في تبييض البشرة، وفي بناء الكولاجين والحفاظ على مرونة الجلد، وعلى الفيتامين B6، الذي يحفّز إنتاج خلايا جديدة وصحية.

خلطات الكركم لتبييض البشرة

خلطة الكركم واللبن

اِمزجي نصف ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة كبيرة من اللبن. وحين تتجانس المكونات وتصبح مزيجًا متماسكًا، طبقيها على بشرة وجهكِ واتركيها لمدة نصف ساعة. بعدها، نظفي بشرتكِ بالغسول الملائم واشطفيه بالماء الفاتر.

خلطة الكركم والدقيق

اُخلطي ملعقتين صغيرتين من الدقيق ونصف ملعقة صغيرة من الكركم، والقليل من الماء الدافئ، إلى أن تحصلي على خليط كريمي متجانس. طبقي الخليط على بشرة وجهكِ بحركات دائرية هادئة، ودلكيها قليلًا. اُتركي الخليط على وجهكِ لمدة نصف ساعة، بعدها نظفي وجهكِ واشطفيه بالماء الفاتر.

خلطة الكركم وعصير الخيار

قومي بخلط ملعقتين صغيرتين من عصير الخيار ونصف ملعقة صغيرة من الكركم. حركي الخليط بشكل جيد وطبقيه على بشرة وجهكِ واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اِغسلي وجهكِ بالغسول الملائم واشطفيها بالمياه الفاترة.

خلطة الكركم والليمون الحامض

اُخلطي ملعقتين كبيرتين من الكركم المطحون مع كمية مناسبة من عصير الليمون الطازج، بحيث تحصلين على خليط كريمي سهل التطبيق. من ثم، طبقي الخليط على بشرة وجهكِ بعيدًا عن منطقة العين، واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها، نظفي وجهكِ بالغسول الملائم واشطفيه بالماء الدافئ.

خلطة الكركم والعسل

اهرسي ثمرة من الخيار جيدًا، من ثم أضيفي إليها تدريجيًّا ملعقة صغيرة من كل من الكركم واللبن الزبادي ونصف ملعقة أخرى من قشر الليمون المطحون. حركي المكونات إلى أن تصبح خليطًا متجانسًا. طبقي الخليط على بشرة وجهكِ واتركيه مدة 20 دقيقة. بعدها، اشطفي وجهكِ بالمياه الباردة ودلكيه بمكعبات الثلج.

خلطة الكركم وماء الورد

قومي بخلط ثلاث ملاعق صغيرة من الكركم، مع كمية مناسبة من ماء الورد، بحيث تحصلين على خليط متجانس سهل التطبيق. من ثم، طبقي الخليط على بشرة وجهكِ واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها، نظفي وجهكِ بالغسول الملائم واشطفيه بالماء الدافئ.

اُخلطي المكونات كافة وطبقيها على بشرة وجهكِ واتركيها إلى أن تجف تمامًا. من ثم اغسلي وجهكِ بالغسول الملائم واشطفيه بالماء الفاتر.

خلطة الكركم والبيض

أُخفقي بياض بيضة واحدة جيدًا، وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من الكركم، وبضع قطرات من زيت الزيتون ونصف ملعقة صغيرة من كل من عصير الليمون وماء الورد. اُخلطي المكونات كافة وطبقيها على بشرة وجهكِ واتركيها إلى أن تجف تمامًا. من ثم اغسلي وجهكِ بالغسول الملائم واشطفيه بالماء الفاتر.

خلطات لإزالة البقع الداكنة وتبييض البشرة

ماسك زبدة الشيا

المكونات:

زبدة الشيا

ملعقة من السكر البني

الطريقة:

تُخلط الزبدة والسكر ليتكون مقشر خشن نسبيًّا، ضعي كمية مناسبة على وجهكِ مع التدليك لمدة 3-4 دقائق، ثم يُترك 10 دقائق أخرى. أخيرًا تُغسل البشرة بالماء الفاتر، بسبب خصائص الترطيب القوية الموجودة في زبدة الشيا، لن تحتاجي إلى تطبيق مرطب بعد الماسك.

زبدة الشيا تحتوي على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية االتي تبقي البشرة ناعمة ونضرة، كما أنّ لها خصائص تساعد على تفتيح لون البشرة، لأنها تحتوي على فيتامين (ه) وفيتامين (أ) التي تساعد في إزالة مشكلة التصبغ، أما السكر فيقوم بدور المقشر الذي يخلّصكِ من خلايا الجلد الميتة.

ماسك الطماطم

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من عصير الطماطم

½ ملعقة كبيرة من عصير الليمون

½ ملعقة كبيرة من الكركم

تُخلط جميع المكونات لتشكيل عجينة ناعمة، ثم تُطبق على البشرة، واتركيها لمدة 20 دقيقة تقريبًا ثم يُشطف بالماء البارد.

تكرر الوصفة 2-3 مرات في الأسبوع.

يحتوي الكركم على الكركمين الذي يوازن إنتاج الميلانين، لذلك يساعد في تفتيح لون البشرة، يحتوي عصير الطماطم على البيتاكاروتين التي تجدد خلايا البشرة، وتقضي على الخلايا الميتة المسببة للاسمرار.

خلطات لتبييض وتنعيم البشرة

1.مقشر البن المطحون

البن المطحون يعمل كمقشر للبشرة. عند مزجه بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند ، فإنه يساعد في التخلص من الخلايا الميتة ويترك البشرة ناعمة ومتألقة.

المكونات:

½ كوب من القهوة المطحونة

½ كوب من سكر البني

¼ كوب من زيت جوز الهند

الطريقة:

تأكدي من أنّ جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة.

قومي بمزجها في وعاء لتكوين المقشر ذي القوام المناسب.

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يُطبّق المقشر على المناطق الداكنة أو التي تعاني تراكم الجلد الميت، مع تدليكها بحركة دائرية، وبعد 15 دقيقة قومي بشطف المقشر بالماء البارد.

يمكنكِ استخدام هذا المقشر 1-2 مرات في الأسبوع.

2. ماسك زيت شجرة الشاي وزيت الجوجوبا

يحتوي كل من زيت شجرة الشاي وزيت الجوجوبا على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، ويمكنهما علاج الجلد الميت الجاف. يمكن لهذه الزيوت تسريع التئام الجروح وعلاج مشاكل الجلد مثل الجفاف والحكة وانسداد المسام.

المكونات:

2-3 قطرات من زيت شجرة الشاي

1 ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا

الطريقة:

اخلطي زيت شجرة الشاي وزيت الجوجوبا.

قومي بتدليك هذا الخليط على المنطقة المستهدفة التي تبدو جافة أو تعلوها البقع الداكنة. دعي بشرتكِ تمتص هذا لمدة 5-10 دقائق. تُشطف بالماء.

يمكنكِ استخدام هذا العلاج كل ليلة قبل النوم.

3.حمّام الحليب

يحتوي اللبن على حمض اللبنيك ، وهو مادة طبيعية تقشر البشرة وترطبها. من ثم تطبيقها بشكل منتظم، يترك بشرتكِ أكثر إشراقًا.

المكونات:

1 كوب من الحليب

دلو من الماء

الطريقة:

يوضع دلو الماء في حوض الاستحمام ثم يضاف له الحليب.

حان وقت الاسترخاء داخل خليط الحليب والماء لبضع دقائق.

ثم قومي بالاستحمام كالمعتاد.

يمكنكِ القيام بذلك كل يوم للحفاظ على بشرتكِ مشرقة، وتجنّب المسام المسدودة.

4. ماء الورد والخيار

الخيار غني بفيتامين (ج) ، الذي يمنع تهيج الجلد. كما أنّ لديه خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات. من المعروف أنّ ماء الورد يهدّئ البشرة ويفتح المسام المسدودة.

المكونات:

حبة خيار

بضع قطرات من ماء الورد

الطريقة:

يُهرس الخيار حتى يتم عصره.

أضف بضع قطرات من ماء الورد إلى عصير الخيار وتُُخلط جيدًا.

ضعي هذا الخليط على الجسم واتركيه يجف لمدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة.

يشطف بالماء.

كرر ذلك حتى تبدأ في رؤية نتائج واضحة على الجسم.

خلطات تبييض طبيعية الأكثر أمانًا للبشرة

خلطة النشا وماء الورد

اخلطي ثلاث ملاعق كبيرة من النشا وملعقتين كبيرتين من ماء الورد. من ثم، ضعي الخليط في وعاء على نار خفيفة، وحركيه إلى أن يصبح ذات قوام كريمي. اِرفعي الخليط عن النار وحين يصبح باردًا طبقيه على بشرة وجهكِ واتركيه إلى أن يجف. بعدها، نظفي وجهكِ بالغسول الملائم واشطفيه بالماء البارد.

كرري تطبيق هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

خلطة الخيار والحليب

اِطحني حبة من الخيار في الخلاط الكهربائي، وأضيفي إليها ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون الحامض. حركي المكونات جيدًا وطبقيها على بشرة وجهكِ واتركيها لمدة ربع ساعة. بعدها، اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

طبقي هذه الخلطة يوميًّا لمدة أسبوع.

خلطة الشوفان والحليب

امزجي ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع ملعقة كبيرة من الحليب السائل. وحين تمتزج المكونات مع بعضها البعض، طبقيها على وجهكِ واتركيها لمدة نصف ساعة. بعدها، اُشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

واظبي على تطبيق هذه الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع.

خلطة الألوفيرا وماء الورد

اِقطعي ورقة من الألوفيرا وقومي باستخراج الجيل السميك منها، وضعيه في إناء نظيف، من ثم أضيفي إليه ملعقتين صغيرتين من ماء الورد، وحركي المكونات إلى أن تصبح متجانسة. طبقي الخليط على بشرة وجهكِ بحركات دائرية من الأسفل الى الأعلى، واتركيه إلى أن يجف. بعدها، اشطفي وجهكِ بالمياه الدافئة.

كرري هذه الخلطة مرتين أسبوعيًّا.

خلطة العسل والحليب

امزجي ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل وملعقة كبيرة من العسل جيدًا، إلى أن تحصلي على خليط متجانس. من ثم، طبقي الخليط على بشرة وجهكِ واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اشطفي بشرتكِ بالمياه الفاترة.

واظبي على تطبيق هذه الخلطة مرة في اليوم على مدى ثلاثة أيام متتالية.

خلطة الحليب والعسل والليمون

قومي بمزج ملعقة كبيرة الحليب البودرة، وملعقتين كبيرتين من العسل الطبيعي، وملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض الطازج. وحين تصبح المكونات متجانسة، طبقيها على بشرة وجهكِ، واتركيها إلى أن تجف بالكامل. بعدها، اشطفي وجهكِ بالمياه الدافئة.

طبقي هذه الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع.

خلطة الحليب والبطاطا

في وعاء على النار، قومي بسلق ثلاث شرائح صغيرة من البطاطا، وحين تنضج تمامًا، اِنزعيها عن النار واهرسيها جيدًا بواسطة شوكة. من ثم، أضيفي إليها أربع ملاعق كبيرة من الحليب السائل، واخلطي المكونات جيدًا إلى أن تصبح متجانسة. بعدها، طبقي الخليط على بشرة وجهكِ واتركيه لمدة نصف ساعة. وبعد انقضاء المدة المطلوبة، اِغسلي وجهكِ بالغسول الملائم واشطفيه جيدًا بالمياه الباردة.

طبقي هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

خلطة الحليب وماء الورد

اُخلطي ملعقة كبيرة من الحليب السائل مع ملعقة صغيرة من الحليب البودرة، وملعقتين صغيرتين من ماء الورد، من ثم بللي فوطة قطنية بالمزيج وادهني وجهكِ بها جيدًا حتى يتغلل مزيج الحليب جيدًا داخل البشرة، وبعد عشر دقائق اِغسلي الوجه ودلكيه بقطعة من الثلج لتسكير مسام البشرة.

كرري هذه الخلطة يوميًّا صباحًا ومساءً، لمدة اربعة أيام متتالية.

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