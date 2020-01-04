شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الوهن العضلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بالضعف والتعب بعد المشي لمدة 10 دقائق مثلا؟ أو هل ينتهي بك المطاف باللهث للتنفس بعد فترة قصيرة من بدء النشاط البدني؟ هل رفع كرسي أو حمل حقيبة ثقيلة أمر صعب بالنسبة لك؟ فهذه الأمور طبيعية ولكن عندما تواجه مثل هذه المواقف بين الحين والآخر، فهذا أمر مثير للقلق.

إذا حدثت بعض أو كل هذه المشاكل معك يوميًا، فقد يعني ذلك أنك تعانى من مرض الوهن العضلي، وهو اضطراب عصبي عضلي يضعف العضلات ، ووفقا لتقرير موقع " Ncbi" فهو حالة خطيرة تسبب تعب العضلات في أي وقت من الأوقات، ويمكن أن يكون قاتلا في الحالات المزمنة.

لماذا يحدث مرض الوهن العضلي؟

يحدث هذا المرض بسبب عدم وجود عنصر كيميائي يسمى أستيل كولينستراز في الدم، هذا العنصر الكيميائي يبقي عضلات الجسم نشطة ومليئة بالطاقة، وبسبب نقص هذا العنصر، تصبح العضلات مفككة وخاملة، مما يجعل المرء يشعر بالتعب الشديد حتى عند المشي أو العمل بخفة. دعنا نخبرك بالأسباب الرئيسية للوهن العضلي.

أسباب مرض الوهن العضلي

بغض النظر عن العمر أو الجنس، يمكن أن يحدث مرض الوهن العضلي للنساء أو الرجال من أي عمر، ومع ذلك ، فإن خطر هذا المرض لدى النساء أكثر من الرجال، في بعض الأحيان يمكن أن يسبب الكثير من البرد أو الحرارة الزائدة مرض الوهن العضلي، وفي بعض الحالات ، يحدث مرض الوهن العضلي بسبب العصبية والإجهاد والإثارة.

أعراض مرض الوهن العضلي

أكثر أعراض مرض الوهن العضلي شيوعًا هو الضعف والتعب، والسبب وراء ظهور هذه الأعراض هو أنه بسبب هذا المرض، حيث تواجه أعصاب وعضلات المرضى صعوبة في فهم علامات بعضهم البعض والعمل وفقًا لذلك، بينما تشمل الأعراض الأخرى لهذا المرض ما يلي :

الشعور بصعوبة تمشيط الشعر في بداية الوهن العضلي المبكر.

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تواجه مشكلة في الكلام.

التعب أثناء تسلق السلالم.

صعوبة في حمل الأشياء الثقيلة.

الخدر أو الشعور بشعور مثل الشلل.

حدوث مشكلة في التنفس.

اللهث أثناء العمل.

سقوط الرموش بسبب التعب المفرط.

الرؤية الضبابية.

علاج مرض الوهن العضلي

إذا لم تتم إدارته في الوقت المناسب، فإن صعوبة تناول الطعام والتنفس سوف تزداد سوءًا ويأتي الموقف إلى درجة تعرض حياة المريض للخطر، لذلك ، يجب أن تبدأ العلاج في الأيام الأولى لمرض الوهن العضلي. لهذا ، يجب عليك زيارة الطبيب على الفور إذا رأيت الأعراض المذكورة أعلاه.