شكرا لقرائتكم خبر عن عملية استئصال اللوزتين مش للأطفال وبس.. اعرف ازاى تستعد لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللوزتين من الأعضاء المهمة فى جسم الإنسان وهى المسئولة عن مقاومة الجراثيم والفيروسات ولكن عند تعرضه للالتهاب الشديد ينصح باستئصالها منعا لحدوث أى مشاكل فى الجسم، يعتقد الكثيرون أن عملية استئصال اللوزتين للأطفال فقط ولكن الكبار أيضا يتعرضون لاستئصال اللوزتين نظرا للالتهاب الشديد بهما.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فأن تضخم اللوزتين والالتهاب الشديد بهما يسبب صعوبة فى التنفس والبلع، لذلك ينصح باستئصالهما ولكن بعد إجراء الفحوصات اللازمة على المريض واتباع بعض الإجراءات قبل إجراء العملية ومنها:

الإجراءات اللازمة قبل عملية استئصال اللوزتين

1:قد يطلب الطبيب معرفة حالة المريض الصحية قبل إجراء العملية وعن نوع الأدوية التى يأخذها المريض، ومن هنا يحدد من خلالها ميعاد العملية.

2: معرفة التاريخ الشخصى والعائلى للاضطرابات النزفية، وذلك منعا لحدوث أى نزيف أثناء إجراء العملية.

3:معرفة ردود الفعل تجاه بعض الأدوية وخصوصا المضادات الحيوية، فبعض الأدوية قد تتعارض مع إجراء العملية.

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4: ينصح الطبيب بعدم تناول الأسبرين وبعض الأدوية الأخرى التى تحتوى على الاسبرين لمدة أسبوعين على الأقل قبل إجراء العملية.

5: عدم تناول أى شئ بعد منتصف الليل وذلك قبل تحديد موعد الجراحة.

نصائح لتخطى مرحلة التعافى بعد عملية استئصال اللوزتين

أما بعد إجراء العملية ينصح باتباع بعض التعليمات لتخطى مرحلة التعافى دون حدوث أى مشاكل ومنها:

1:الاهتمام بتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة واتباع تعليمات الطبيب المعالج.

2:تناول السوائل بعد إجراء العملية وخصوصا المشروبات المثلجة، حيث إنها تساعد على تخدير الألم.

3: الاهتمام بتناول الأطعمة الخفيفة وسهلة البلع ومنها عصير التفاح الآيس كريم والبودنج.

4:الالتزام بالراحة وعدم بذل أى مجهود أو أنشطة مرهقة حتى لا تتعرض للنزيف والألم.