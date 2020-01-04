شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخطر أسباب الإصابة بالطفح الجلدى ..اضطرابات المناعه الذاتية أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الطفح الجلدي هو ثوران مؤقت أو تغير في لون الجلد وغالبًا ما يكون ملتهبًا أو منتفخًا، ويأتى الطفح الجلدي بأشكال عديدة ومستويات شدة، وتستمر لفترة زمنية مختلفة بعض الأسباب الشائعة للطفح الجلدي تشمل العدوى تغطي هذه الفئة الواسعة مجموعة واسعة من الأمراض أهمها الالتهابات الفيروسية ، مثل الحصبة ، الحصبة الألمانية ، الوردية ، المرض الخامس ، الحماق النطاقي ، الهربس أو القوباء المنطقية.

ووفقا لتقرير لـ Harvard health هناك أنواع اخرى من العدوى قد تؤدى للإصابة بالطفح الجلدى وهى الالتهابات البكتيرية ، مثل القوباء ، الحمى القرمزية أو مرض لايم، او الالتهابات الفطرية ، مثل حكة جوك (عدوى فطرية في منطقة الفخذ).

كما ان هناك العديد من الأسباب الأخرى التى تؤدى إلى حدوث الطفح الجلدى وهى ردود الفعل التحسسية والتى يمكن أن تحدث بسبب:

الأدوية ، بما في ذلك المضادات الحيوية وأدوية النوبات ومدرات البول، منتجات الجلد الموضعية ، مثل مستحضرات التجميل والعطور أو كريمات البشرةن الأطعمة ، وخاصة الفول السوداني والمأكولات البحرية والبيض، لسعات الحشرات (بما في ذلك النحل والدبابير والدبابير).

بالإضافة إلى المهيجات المحلية، وتشمل هذه الفئة طفح الحفاض الناجم عن ملامسة الجلد لفترة طويلة مع البول والبراز، والطفح الجلدي الناجم عن ملامسة المواد الكيميائية القاسية ، مثل صابون الغسيل وملطفات الأقمشة.

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أو اضطرابات المناعة الذاتية، و تشمل هذه الفئة الذئبة الحمامية الجهازية مثل الذئبة الحمراء ، والتهاب الجلد والتصلب العصبي ، والاضطرابات التي تهاجم فيها دفاعات الجهاز المناعي للجسم عن طريق الخطأ المناطق الصحية في الجسم ، بما في ذلك الجلد.

على الرغم من التعرف بسهولة على الطفح الجلدي ، إلا أن كل الطفح الجلدي ليس هو نفسه، تختلف الطفح الجلدي في مظهرها وتوقيتها وموقعها أو توزيعها ومدتها. بشكل عام ، يمكن وصف الطفح الجلدي على النحو التالي:

بقع حمراء، ، نتوءات صغيرة صلبة، مزيج من الحطاطات والمناطق المتقشرة، ظهور بثور صغيرة مملوءة بالسوائل.

تشمل العلامات والأعراض الإضافية التي ترافق أحيانًا الطفح الجلدي ما يلي:

حمى، تضخم الغدد الليمفاوية ، علامات الحساسية الشديدة التي قد تكون مهددة للحياة ، والتي تسمى الحساسية المفرطة ، والتي تتطلب عناية طبية طارئة فورية ومنها صعوبة في التنفس ، وخلايا النحل ، والتقيؤ ، وتشنجات في البطن ، وانخفاض سريع في ضغط الدم ، والارتباك وعدم الوعي.