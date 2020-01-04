أفضل وأرخص 5 مدن أوروبية يمكن زيارتها

السبت 4 يناير 2020

يحلم كل شخص بالسفر لأوروبا لمشاهدة المناظر الطبيعية الساحرة والأماكن التاريخية المختلفة، لالتقاط الصور التذكارية بجانبها، وشراء الهدايا المختلفة لأصدقائه وأفراد عائلته وزملائه بالعمل، ولكن نظراً لارتفاع اسعار الإقامة والسفر ببعض الأماكن، قد يصرف البعض النظر عن السفر، ولكن الذى لا يعرفه الكثير إن هناك بعض المدن بأوروبا يمكن العيش فيها كالملوك، وتتميز بأسعار منخفضة، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "therichest".



فروتسواف

فروتسواف هي مدينة بولندية تقع في وسط أوروبا على نهر أودرمزيج، وتعتبر من الخيارات المفضلة لدى الكثير من السائحين، وتعتبر من أقدم المدن البولندية، لذلك تحتوى على العديد من المتاحف التاريخية التى يمكن زيارتها والتقاط الصور التذكارية بداخلها، وتتميز بأسعار مخفضة.

ليفربول

تعتبر شوارع ليفربول بإنجلترا من المدن التاريخية الأوربية، كما تعرف مدن شمال إنجلترا دائمًا بأنها أرخص بكثير من الجنوب، كما تحتوى على العديد من الأماكن التى يمكن زيارتها وتجعل السائحين يشعرون بالسعادة، لذلك تعتبر من المدن الجاذبة للسياح.

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براج

تعتبر مدينة براج عاصمة جمهورية التشيك، وأكبر مدنها من المدن الجاذبة للأشخاص الذين يفضلون حضور الحفلات والشعور بالاسترخاء على قدم المساواة، حيث يؤمن سكان المنطقة بتحديد أوقات للعمل الجاد والسهر والاستمتاع بالحياة.

بودابست

تعتبر مدينة بودابست هي عاصمة المجر وأكبر مدنها، و المركز السياسي والاقتصادي والصناعي للمجر، و يميل الكثير من السكان المحليين هناك إلى تناول الطعام في المطاعم- أو طهي وجبات فاخرة في منازلهم، وأحد أسباب ذلك هو أن السكان يميلون إلى ترك مبالغ كبيرة بعد دفع تكاليف الإقامة، ويميل السكان ببودابست إلى التنزه على الجبال والحدائق.

لشبونة

تعتبر لشبونة عاصمة البرتغال، بسمعة لا مبرر لها لكونها غالية بعض الشيء، وربما يرجع ذلك لأنها أكثر فخامة من حيث المبانى، لكن فى الحقيقة إنها من المدن الأوربية التى لا تحتاج لإنفاق أموال كثيرة للإقامة فيها، كما تحتوى على مبانى تاريخية، يمكن زيارتها والتقاط صور تذكارية.