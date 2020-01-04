شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء يجب تجنبها لمرضى طنين الأذن.. أهمها الضوضاء العالية والشمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تسمع صوتًا مزعجًا أو رنينًا حتى لو كان هناك صمت تام من حولك؟.. هل تشعر بأن هناك شيئًا ما يطن داخل أذنيك؟ قد يكون هذا الطنين مشكلة تشير إلى ضعف بالأذن، وقد تكون الأعراض عندما يكون لديك طنين خفيف، ولكن المصابين بطنين عالي قد يعانون من فقدان السمع إذا لم يتلقوا العلاج في الوقت المناسب.

إذا كنت تعاني من طنين الأذن، فتأكد من أنك لا تقوم بأي من هذه الأشياء التي قد تؤدي إلى تفاقم حالتك، وذلك وفقا لتقرير موقع " hearinglikeme" .

تجنب الضوضاء العالية

تعريض أذنيك لضوضاء عالية يعني تفاقم المشكلة، وربما تكون قد أحببت اللعب والاستماع إلى الموسيقى الصاخبة ، ولكن الوقت قد حان لتوقف هذه العادة، أي شيء ينتج صوتًا مرتفعًا هو عدوك، لأن تعريض أذنك لفترات طويلة للأصوات والضوضاء الصاخبة قد يضر بقدرة السمع لديك إذا كان لديك طنين.

منع تراكم شمع الأذن

يمكن أن يحجب شمع الأذن السمع عن أذنك، فمن المهم أن تزيل شمع الأذن وإلا ستزيد من طنين الأذن، ويتكون شمع الأذن من الزهم والإفرازات والأحماض الدهنية والبروتينات وجزيئات الجلد التي تحمي الأذن الداخلية من البكتيريا والغبار، ولكن إذا استمر لفترة طويلة ، فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد حالتك، وقد يصل إلى طبلة الأذن.

لتجنب مثل هذه الحالة ، ضع 2-3 قطرات من زيت الترطيب مثل زيت الزيتون أو اللوز في أذنك لبضعة أيام، وهذا سيسمح لشمع الأذن بالخروج حتى لا يتفاقم طنين الأذن لديك.

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عدوى والتهابات الأذن

غالبًا ما تسبب التهابات الأذن الجيوب الأنفية أو الزكام عندما تدخل الجراثيم من هذه العدوى إلى الأذن الوسطى وتحبس سائل الأذن، هذا السائل سوف يفاقم الطنين، إذا كنت مصابًا بعدوى الأذن، فعليك علاجها من قبل الطبيب قبل أن تؤدي إلى تفاقم مشكلة طنين الأذن لديك.

التدخين

إذا كنت مدخنًا ، فهذه العادة ليست جيدة لآذانك، لان التدخين يمنع الأكسجين من الوصول إلى خلاياك، لأن النيكوتين يسبب تقلص الأوعية الدموية، مما يزيد من طنين الأذن.

تناول مضادات الاكتئاب

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول مضادات الاكتئاب قد يؤدي إلى تفاقم حالة الطنين الموجود، هذه الأدوية تطلق عليها أسم "السيروتونين" لتحسين الحالة المزاجية التي تعتبر سيئة لقدرتك على السمع.