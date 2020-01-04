شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى السكر بيأثر على أعصابك.. احذر من عدم السيطرة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر من الأمراض المزمنة التى يتعايش معاها المريض طوال حياته، ولكن عدم السيطرة على مستوياته فى الدم يؤدى إلى حدوث الكثير من المضاعفات، مثل اعتلالات الأعصاب السكري وهي اضطرابات عصبية تؤثر على مرضى السكري. تحدث في كثير من الأحيان في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار.

ووفقا لموقع DRUGS هناك العديد من اعتلالات الأعصاب السكري المختلفة؛ منها:

الاعتلال العصبي المحيطي

هذا أكثر الأنواع شيوعا، إنه يؤثر على أطول الأعصاب في الجسم، هذه الأعصاب هي جزء من الجهاز العصبى المحيطى، هذه هى شبكة الأعصاب التى تحمل إشارات من عقلك والحبل الشوكى إلى بقية جسمك وظهرك.

الأعراض الأكثر شيوعًا للاعتلال العصبي المحيطى هى خدر أو ألم فى القدمين والساقين السفلية.

الاعتلال العصبى اللاإرادي

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هذا الاعتلال العصبي يلحق الضرر بمجموعات الأعصاب التي تتحكم في وظائف الجسم اللاواعية، قد يؤثر على الهضم.

فشل الأعصاب المترجمة (الاعتلال العصبي البؤري)

العصب الذي يتحكم في عضلة واحدة يمكن أن يفقد وظيفته، على سبيل المثال، قد يسبب اعتلال الأعصاب البؤري مشاكل في حركة العين تؤدي إلى رؤية مزدوجة. أو قد يسبب تدلى أحد الخدين.

تحدث اعتلالات الأعصاب السكري فى كلا النوعين الأول والثاني من داء السكري، وهي الأكثر شيوعًا في الأشخاص الذين لا تتحكم مستويات الجلوكوز في الدم لديهم سكر الدم بشكل جيد.

يمكن أن يحدث اعتلال الأعصاب السكري عند الأشخاص المصابين بمرض السكري لفترة قصيرة، لكن من المرجح أن تؤثر على أولئك الذين عانوا من المرض لأكثر من عقد من الزما، كما أنه أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، مرضى السكري الذين يدخنون معرضون للخطر بشكل خاص.

ينتج اعتلال الأعصاب السكري عن العديد من التغييرات في الأعصاب، لكن السبب المحدد للاعتلال العصبي ليس مفهوما تماما، إن التركيز العالي باستمرار لسكر الدم المحيط بالخلايا العصبية يلعب دورًا بالتأكيد، يجب أن تقوم الخلايا العصبية بضبط محتوى السكر الداخلي لتتوافق مع محيطها، للقيام بذلك ، تقوم الخلايا العصبية بصنع وتخزين السوربيتول السكر. السوربيتول يمكن أن تدمر الخلايا العصبية تدريجيا.

الأضرار التي لحقت الأوعية الدموية يسهم أيضا في الاعتلال العصبي السكري، عندما تتلف الأوعية الدموية التي تغذي الخلايا العصبية ، قد لا تحصل الأعصاب على كمية كافية من الأوكسجين والتغذية.