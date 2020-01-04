فوائد تناول التوت على صحة جسمك وبشرتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر التوت واحدا من أبرز الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم والبشرة وتحمي من الالتهابات والألم، حيث إنه يحتوى على "الفسفور، الكالسيوم، الزنك، فيتامين ك"، وغيرها من الفيتامينات التى تعمل على تقوية الجسم، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن للتوت فوائد مذهلة على صحة الجسم والبشرة وتقوية العضلات وهى:

فوائد التوت على صحة الجسم:

1: يحتوى التوت على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الاصابة بالفيروسات والجراثيم.

2: يحتوى التوت على كمية عالية من الفسفور والكالسيوم والزنك ، وهى من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام والكسور.

3:يعتبر التوت من أفضل الفواكه لمرضى الضغط المرتفع حيث انه يحتوى على بعض الخصائص التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من وتعمل على ضبط مستوى ضغط الدم.

4:تناول التوت يعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

5:يحد من خطر الاصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، حيث انه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامين والعناصر الغذائية ومنها البوتاسيوم، حمض الفوليك، فيتامين ج، فيتامين ب.

6:يحتوى التوت على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الأمراض السرطانية.

7:يحتوى التوت على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر التى تحد من خطر الاصابة بالالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمى مثل التهاب القولون والقرح.

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فوائد تناول التوتر على صحة البشرة والشعر

1: يحتوى التوت على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على حماية البشرة من التجاعيد والتلف.

2: يعمل على نضارة البشرة وجمالها وحمايتها من حروق الشمس والاسمرار.

3:يحد من خطر الإصابة بحب الشباب والبقع الداكنة، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات.

4:يحتوى التوت على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الشعر وحمايته من التساقط والتلف.

5:تحمى الشعر من القشرة والالتهابات والحكة.