شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب وعوامل الإصابة بألم العمود الفقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم العمود الفقري من المشاكل المزعجة التى تؤثر على الحركة وتسبب الألم الشديد وعدم القدرة على ممارسة النشاطات اليومية، قد يكون ألم العمود الفقرى ناتج عن الإصابة ببعض الأمراض أو نتيجة التعرض لحادثة، وقد يكون الألم ناتج عن التهاب شديد أو ورم فى العمود الفقرى.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك أسبابا مختلفة للإصابة بألم العمود الفقرى ومنها:

أسباب ألم العمود الفقرى

1:كسر فى العمود الفقرى ويكون ذلك نتيجة التعرض لضربة شديدة فى الظهر أو السقوط من مكان عالى والوقوع على الظهر، وقد يكون الكسر نتيجة الاصابة بهشاشة العظام وهى من الأمراض التى تؤثر على العضلات والمفاصل.

2:التعرض لتمدد الاربطة والعضلات فى أسفل الظهر تسبب ألم شديد به وعدم القدرة على الحركة.

3:التعرض لإصابة أثناء ممارسة التمارين الرياضية مما يؤثر على الظهر والعضلات ويسبب ألم شديد به.

4: التهاب شديد فى المفاصل يسبب ألم العمود الفقرى وعدم القدرة على الحركة.

5: انحناء العمود الفقرى والذى يتعرض له الكثيرون وخصوصا السيدات بعد الولادة وأثناء الحمل وذلك نتيجة الحمل الزائد والضغط على العمود الفقرى.

6:ارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم مما أدى لالتهاب وورم فى الظهر.

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7:الجلوس بوضعيات غير سليمة يسبب ألم فى الظهر والتهاب شديد.

8:التوتر والضغط النفسى من العوامل التى تؤثر على الظهر وتسبب ألم شديد به.

كما ان هناك عوامل تزيد من خطر الاصابة بالمرض وهى:

عوامل تزيد من خطر الإصابة بألم العمود الفقرى

1: العمر، فكلما تقدمت فى العمر زادت فرص الإصابة بألم العمود الفقرى.

2: قلة ممارسة التمارين الرياضية، تضعف العضلات وتسبب ألم شديد فى الظهر .

3:الوزن الزائد والسمنة المفرطة تسبب ألم العمود الفقرى.

4:الإصابة ببعض الأمراض تسبب ألم فى العمود الفقرى.

5: الإفراط فى التدخين مني العوامل التى تزيد من ألم العمود الفقرى.

فى حالة التعرض لألم العمود الفقرى، ينصح بزيارة الطبيب لمعرفة سبب الألم وعلاجه.