شكرا لقرائتكم خبر عن هل عادات الأكل السيئة السبب فى التهاب وحصوات المرارة؟ تعرف على الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المرارة هى جزء مهم من الجهاز الهضمي الذي يعمل كجسر بين الكبد والأمعاء الدقيقة، والمرارة هى كيس صغير (تحت الكبد) يخزن الصفراء التى ينتجها الكبد، ويبلغ حجمها مجرد حجم الكمثرى الصغيرة، ولكن على الرغم من ذلك، فأن الحفاظ على صحة المرارة الصحية يحافظ على صحتك العامة، لأن حصوت المرارة تشكل الكثير من الألم.

حصوات في المرارة

فى كثير من الأحيان، قد تتشكل بلورات صغيرة الحجم مختلفة في المرارة، والتى يمكن أن تشكل حصوات فى المرارة، التى يمكن أن تسبب لك أحيانًا الكثير من المتاعب، مثل وآلام الظهر والغثيان أو تورم، وفى بعض الأحيان يتم علاجه بالعقاقير، أوبالعملية الجراحية.

التهاب المرارة

وفقا لتقرير موقع " webmd" فأن التهاب المرارة هو التهاب وتهيج يحدث فى المرارة نتيجة الحصوات، ويسبب ألم شديد والحمى. إذا استمرت العدوى لفترة طويلة، فقد تكون هناك حاجة أيضًا لعملية جراحية.

سرطان المرارة

سرطان المرارة هو ممكن أيضا في بعض الحالات، فقد تشبه أعراضه حصوات المرارة، بما في ذلك الألم الذي لا يطاق في الظهر وأسفل البطن، وإذا استمرت الأعراض، فقد يكون العلاج صعبًا بعض الشيء.

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أطعمة تسبب التهاب المرارة

صحتك العامة تعتمد على نظامك الغذائي. ولكن عندما يتعلق الأمر بالطعام ، فإن القليل فقط من الناس يأكلون طعام صحى، ف ذا كنت تعاني من مشكلة في المرارة أو ترغب في الحفاظ على صحة المرارة ، فعليك تجنب هذه الأطعمة:

الأطعمة المخبوزة

إذا كنت ترغب في تجنب مشاكل المرارة، فعليك تجنب الأطعمة المخبوزة، مثل الكيك والمخبوزات، لضررها بسبب ارتفاع كميات الدهون المشبعة وغير المشبعة بها، وعدم القدرة على معالجة الدهون بشكل صحيح في المرارة يمكن أن يسبب الألم والانزعا، لذا إذا كنت تعاني من حصى فى المرارة ، فاختر الأطعمة قليلة الدسم.

القهوة

القهوة هي السبب الرئيسي لحدوث مشاكل في المرارة لذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من حصوات فى المرارة تجنب شرب القهوة.

منتجات الألبان عالية الدسم

يجب تجنب منتجات الألبان عالية الدسم لأنه إذا كنت تعانى من مشاكل فى الصفراء، فقد يتسبب ذلك فى عسر الهضم، فتناول منتجات الألبان الغنية بالدهون سيؤدى إلى تقلصات مؤلمة فى المعدة أو القىء.

تجنب الحلويات

يؤدي استهلاك المحتوى الحلو أو العالى السكر إلى زيادة الكوليسترول، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وكذلك الحصوات فى المثانة، لذلك الحد من استهلاك الحلويات والمنتجات السكرية.