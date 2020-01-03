تحتاج المرأة للاهتمام بصحة بشرتها من خلال استخدام مستحضرات تجميل تساعد على العناية بأنواع البشرة، خاصة الدهنية التى تتسبب فى شعور المرأة بالإحراج عند ذوبان المكياج على الوجه، لذلك يحتاج بين فترة وأخرى لتنظيفها بشكل يومى، لذلك نتعرف فى هذا التقرير وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية، وفقاً لما ذكره موقع "thehealthy".

زيت جوز الهند

يساعد زيت جوز الهند فى تنظيف البشرة الدهنية للتخلص من من أي لمعان يظهر في نهاية اليوم، وذلك لاحتوائه على حمض اللينوليك وحمض اللوريك (وهو مرطب ومضاد للميكروبات) الذى يعتبر مفيدا في علاج البشرة، وتنظيفها والتخلص من حب الشباب، وذلك من خلال وضع زيت جوز الهند على الوجه لمدة 30 ثانية تقريبًا، ثم وضع منشفة دافئة على الوجه لتفتيح المسام، والإنتظار من 15 إلى 30 ثانية، ثم تنظيف البشرة بقطعة قماش.

وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية

العسل والليمون

يساعد العسل والليمون على ترطيب البشرة، وتنظيفها بشكل طبيعى، وذلك لإحتواء العسل على مضاد للبكتيريا ونسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تساعد على منع حب الشباب وتبطئ عملية شيخوخة البشرة، كما يحتوى العسل على فيتامين C، كما يحتوى على مضاد للأكسدة ويحتوى على خصائص مضادة للميكروبات، حيث يجب مزج ملعقة كبيرة من العسل العضوي مع نصف ليمونة، لعمل قناع على الوجه والرقبة مع تجنب المنطقة القريبة من العين، وذلك لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ، ثم بالماء البارد وتركه الوجه حتى يجف.

نصائح لتنظيف البشرة الدهنية نصائح لتنظيف البشرة الدهنية

زبادي

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يعتبر الزبادي منظف وجه طبيعي مثالي، كما يساعد على تجديد وتنعيم البشرة، كما يحتوى على بروتين وحمض اللبنيك في اللبن، كما يعمل على إزالة السموم من الجلد، وتنظيف البشرة من خلايا الجلد الميتة وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة، وذلك من خلال خلط ملعقتين كبيرتين من زبادى كامل الدسم مع ملعقة صغيرة من العسل، ووضعها على الوجه لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافىء مع استخدام منشفة ناعمة لتجفيف البشرة.

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