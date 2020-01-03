صعوبات النوم وقت الحمل تؤثر على وزن الجنين

النوم من العادات الصحية الهامة للحامل، لأن الراحة عامل مساعد على النمو الجيد للجنين، ولأن نقص النوم يسبب تغيرات هرمونية. وقد أظهرت نتائج دراسة جديدة من جامعة بيتسبرغ أن النقص في عدد ساعات النوم أثناء الحمل يزيد احتمال ولادة الطفل بوزن أقل من الطبيعي، ويؤثر سلباً على جهاز المناعة لدى الأم والذي يقوم أيضاً بحماية الجنين.

كما رصدت دراسة أخرى ارتباط نقص النوم لدى الحامل باستغراق الولادة وقتاً أطول، وزيادة احتمال اللجوء إلى ولادة قيصرية.

طرق التغلب على صعوبات النوم:

* استخدام الزيوت الأساسية التي تساعد على الاسترخاء مثل اللافندر والبابونج. يمكنك رشها في غرفة النوم على الوسادة.

* تناولي فاكهة الكرز وعصير الكرز الطبيعي لأنه الطعام الوحيد الذي يحتوي على الميلاتونين الذي يساعد على النعاس.

* استخدمي الوسائد المناسبة للراحة خاصة خلال الثلث الخير من الحمل.

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* المشي يومياً من الأنشطة التي تساعد على النوم والاسترخاء.

* احصلي على غفوة أو قيلولة خلال النهار، لتعويض النقص في ساعات النوم.

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