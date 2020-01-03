أبرز 5 أفكار رائعة للاحتفال برأس السنة مع الشريك

يعتبر الاحتفال برأس السنة الميلادية فرصة ذهبية لقضاء وقت ممتع ومميز برفقة شريك الحياة، إلا أن البعض يجدون تكاليف الاحتفال في أماكن مميزة، باهظة الثمن.

وإذا كنت لا تزال تتساءل عما يجب عليك فعله في ليلة رأس السنة برفقة شريك حياتك دون إنفاق الكثير من المال، فلا بد من الاطلاع على هذه الأفكار التي أوردها موقع "يور تانغو" الإلكتروني:

1- قضاء ليلة مريحة هادئة في المنزل

بالنسبة إلى بعض الأشخاص، فإن قضاء أمسية لطيفة بعيداً عن الضجيج والازدحام هو أفضل طريقة للاحتفال بالعطلة، فإذا كنت من النوع الذي يفضل ليلة أقل ازدحاماً، لماذا لا تضيء بعض الشموع وتعد عشاء رومنسياً وتحتفل في المنزل مع الشريك؟

2- رحلة في قارب

يمكنك الاحتفال بليلة رأس السنة مع الشريك على متن قارب والتجديف تحت النجوم في بحيرة قريبة، وبما أن الطقس سيكون بارداً على الأغلب، ينصح بارتداء ملابس سميكة وباصطحاب بطانية وشراباً ساخناً للحصول على الدفء اللازم.

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3- حفلة منزلية مع الأصدقاء

إن كنت تفضل قضاء وقت مميز دون الحاجة للخروج من المنزل، يمكنك دعوة الأصدقاء والأقارب والاحتفال سوية في جو من المرح والسعادة.

4- استئجار غرفة فندقية

في حال لم تكن ترغب بقضاء الوقت في المنزل أو في موقع مخصص للحفلات العامة، يمكنك استئجار غرفة فندقية مطلة على منظر طبيعي ساحر، أو ساحة عامة للاستمتاع بليلة مميزة.

5- استعادة الذكريات

حاول أن تستعيد ذكرياتك في احتفال سابق برأس السنة مع الشريك. على سبيل المثال، إذا احتفلت برأس السنة في أحد المطاعم في أول سنة من الزواج، قم بحجز طاولة في نفس المطعم للاحتفال واستعادة الذكريات الرومنسية القديمة. قد يهمك ايضاً: تعرف علي أبرز 5 مؤشرات تدل على إصابة الشريك بالهوس أساليب رومانسية تمكنك من الإحتفال في ليلة رأس السنة مع الشريك لبداية عام مُميز