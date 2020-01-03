سجن فتاتين روسيتين 4 أيام على ذمة التحقيقات لتزعمهما شبكة دعارة في مصر

أمرت نيابة المعادي الجزئية بحبس فتاتين روسيتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتزعمهما شبكة دعارة لراغبي المتعة الحرام، وتشميع الشقة لاستخدامها أيضا في التقاط صور مثيرة لنشرها على المواقع المتخصصة في نشاطهما.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب تحت إشراف اللواء خالد عبد العزيز مدير الإدارة رصدت أحد المواقع الإلكترونية الدولية، يقوم بنشر صور جنسية لفتيات أجنبيات عاريات ، مع الرجال راغبي المتعة الجنسية، بمقابل مادي 5000 جنيه للساعة الواحدة.

وتم تشكيل فريق بحث لإجراء التحريات، وتبين أن تلك الصفحة تابعة لإحدى الوكالات الدولية التابعة لمافيا دعارة روسية، وأن الأرقام المعلنة على تلك المواقع ترجع إلى عدة دول أجنبية متعددة، وأن هؤلاء الفتيات يحضرن من خلال تلك الوكالات الدولية التي تتولى نقلهن وتجهيز محال إقاماتهن داخل البلاد وتقديمهن لراغبي الدعارة، وأن تلك الأرقام يتم التواصل من خلالها.

وأضافت التحريات أن بعضهن يقمن في زهراء المعادي بإحدى الشقق المفروشة والتي تم إعدادها لتلك الممارسات الجنسية، وتم استصدار إذن من النيابة العامة بمداهمة الشقة وأمكن ضبط فتاتين روسيتين وراغب متعة، ومبالغ مالية ضخمة، بلغت 20 ألف دولار حصيلة النشاط، وأدوات جنسية تستخدم في الممارسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسهما.

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