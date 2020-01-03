كيفية خسارة الوزن بتطبيق رجيم الازواج الجديد

من الممكن خسارة الوزن بطرق مختلفة ابرزها واكثرها فعالية واهمية تناول الوجبات المنتظمة والصحية وممارسة الرياضة والحرص على عدم استهلاك الاطعمة الجاهزة والدسمة. وفي مقابل ذلك ينصح ايضاً باتباع بعض الحميات وانواع الرجيم لمدة قصيرة من اجل تحفيز عملية نحت الجسم وحرق الدهون التي تتراكم في مناطق البطن او الفخذين او الارداف او الذراعين. ولهذا من المفيد الالتزام ببرنامج رجيم الازواج الذي يساعد كل زوجين على خسارة الوزن الزائد في الوقت نفسه.

قواعد رجيم الازواج



يمكن التوصل الى خسارة الوزن الزائد من خلال اتباع رجيم مشترك مع الزوج ويعرف باسم رجيم الازواج.

• خلال اتباع هذه الحمية على المرأة ان تستهلك ما لا يزيد على 1400 سعرة حرارية يومياً. اما الرجل فيمكنه تناول اطعمة تحتوي على 1600 سعرة لا اكثر.

• يجب الالتزام بقواعد هذا الرجيم لمدة اسبوع واحد.

• يشكل اتباعه في الوقت نفسه تحفيزاً لكل من الزوجين على مواصلة الالتزام بالبرنامج حتى تحقيق الهدف وهو استعادة الرشاقة والوزن الصحي في مدة قصيرة جداً.

برنامج خسارة الوزن برجيم الازواج

الاثنين

الفطور. كوب قهوة او شاي خال من السكر. 30 غ من الخبز المصنوع من القمح الكامل، 10 غ من الزبدة، كوبان من اللبن الزبادي قليل الدسم، حبتا كيوي.

الغداء لها. طبق جزر مبشور ومسلوق مع ملعقة وسط من زيت الزيتون، 180 غ من فيليه السمك المشوي مع القليل من عصير الليمون، قطع خضار مشوية من دون زيت، 125 غ من البطاطا المطهوة على البخار، كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم. 120 غ من العنب.

الغداء له. دوائر طماطم مع القليل من عصير الليمون ومعلقة وسط من زيت الزيتون. شريحة سمك مشوية مع القليل من البقدونس. طبق لوبياء مطهوة مع الثوم من دون مواد دهنية، 185 غ من البطاطا المطهوة على البخار، 100 غ من جبنة بيضاء منزوعة الدسم مع القليل من الفواكه الحمراء.

العشاء. طبق من الفطر مع قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي، بيضة مسلوقة، سبانخ مطهو على البخار مع جوزة الطيب، 30 غ من جبنة كاممبير، 15 غ من الخبز المصنوع من القمح الكامل، حبة تفاح مبشورة مع القليل من القرفة.

الثلثاء

الفطور. كوب قهوة او شاي خال من السكر. 30 غ من الخبز المصنوع من القمح الكامل. 10 غ من الزبدة، 100 غ من الجبنة البيضاء الخالية من الدسم، 100 غ من مربى فواكه خال من السكر.

الغداء. طبق سلطة مع الدجاج المشوي، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي قليل الدسم.

العشاء. كوب شوربة خال من الدسم مع 15 غ من الخبز المحمص المصنوع من القمح الكامل. قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي الخالي من الدهون مع القليل من الخردل. حبتا خوخ.

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الاربعاء

الفطور. كوب قهوة او شاي خال من السكر. 30 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، 10 غ من الزبدة، 100 ملل من الحليب منزوع الدسم، حبة اجاص.

الغداء لها. طبق يحتوي على الفريكة مع الدجاج الخالي من الدهون، طبق سلطة خضراء مع ملعقة وسط من زيت الزيتون، بسكويت خفيف، عبوة ماء.

الغداء له. طبق يحتوي على الفريكة مع الدجاج الخالي من الدهون، طبق سلطة خضراء مع ملعقة وسط من زيت الزيتون، قطعة شوكولا صغيرة، كوب من عصير التفاح.

الغداء. كوب من الطماطم المطهو من دون مواد دهنية مع 180 غ من الثوم والهندباء، كوبان من اللبن الزبادي الخالي من الدسم.

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الخميس

الفطور. كوب قهوة او شاي خال من السكر. 30 غ من الخبز المصنوع من القمح الكامل، 10 غ من الزبدة. كوبان من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم. حبة تفاح.

الغداء لها. 100 غ من التبولة، قطعة من لحم الدجاج المشوي من دون مواد دهنية، طبق من الخضار المشوية مع صلصة الصويا، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم والسكر، حبة برتقال.

الغداء له. طبق من الخضار المشوية مع صلصة الجبنة البيضاء. قطعة من لحم الدجاج المشوي الخالي من الدهون مع القليل من الخل. 150 غ من السباغيتي الخفيف مع القليل من الطماطم، 100 غ من الجبنة البيضاء قليلة الدسم، قطعتان من الاناناس.

العشاء. فجل اسود مبشور مع القليل من عصير الليمون، 130 غ من صدف البحر المطهو من دون مواد دسمة مع القليل من البصل الاخضر والبقدونس، 140 غ من الحمص المطهو مع البصل الاخضر والبقدونس، 40 غ من جبنة الماعز. 15 غ من الخبز المصنوع من القمح الكامل.

الجمعة

الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر. 30 غ من الخبز المصنوع من القمح الكامل. 10 غ من الزبدة. 100 غ من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم. 150 ملل من عصير البرتقال الطازج.

الغداء لها. كوب من شوربة ميزو، طبق سلطة ملفوف، طبق صغير من التونا او السلمون المشوي، طبق صغير من الفواكه المشكلة.

الغداء له. كوب من شوربة ميزو، طبق سلطة ملفوف، كوب من الارز المطهو من دون مواد دهنية، طبق سلطة فواكه متنوعة.

العشاء. 150 غ من الدجاج المشوي مع الميرمية وعصير الليمون. طبق بروكولي مطهو على البخار. كوبان من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدهون مع نصف حبة مانغا.

السبت

الفطور. كوب قهوة او شاي خال من السكر. 30 غ من الخبز المصنوع من القمح الكامل، 10 غ من الزبدة، كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم، حبتا كيوي.

الغداء. هندباء مطهوة على البخار مع ملعقة وسط من زيت الكولزا. 125 غ من السلمون المشوي مع الكراث. قطع كوسى مشوية من دون مواد دهنية مع القليل من جوزة الطيب، كوب جبنة بيضاء قليلة الدسم.

العشاء. شرحات خيار مع القليل من عصير الليمون وملعقة وسط من زيت الزيتون. طماطم محشوة بالكينوا. 40 غ من جبنة الماعز. 15 غ من الخبز المصنوع من القمح الكامل. 100 غ من مربى فواكه خال من السكر.

الاحد

الفطور. كوب قهوة او شاي او خلاصة نباتية خالية من السكر. 50 غ من الخبز المحلى، 100 غ من الحليب قليل الدسم.

الغداء. طبق يحتوي على الفطر المطهو من دون مواد دهنية مع القليل من عصير الليمون. طبق صغير من لحم الحبش المشوي، دوائر جزر مشوي مع القليل من البابريكا والكمون، كوبان من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم مع رشة قرفة.

العشاء. كوب شوربة خال من النشويات والمواد الدهنية. بيضتان مسلوقتان. سبانح مطهو على البخار مع الحمص والثوم. 30 غ من الكاممبير. 15 غ من الخبز المصنوع من القمح الكامل. حبة برتقال.

ويجب التوقف عن اتباع هذا الرجيم الذي يساعد على خسارة الوزن في اليوم التالي مع الحرص دائماً على تناول الطعام الصحي.