شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب إصابة الأطفال المتكررة بالتهاب المعدة والأمعاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التهاب المعدة والأمعاء عند الأطفال يؤدى إلى إصابتهم بالكثير من الأعراض، أبرزها الإسهال والقيء والغثيان وأعراض أخرى من اضطرابات الجهاز الهضمي، وأكثر أسباب التهاب المعدة والأمعاء شيوعًا في الأطفال هي الفيروسات والبكتيريا والتسمم الغذائي والطفيليات المعوية، وكذلك فيروسات الروتا، والفيروسات الغدانية.

ووفقا لموقع WEBMEDفيروسات الروتا هي السبب الأكثر احتمالا للإسهال المعدي لدى الأطفال دون الخامسة من العمر، كل هذه الفيروسات تميل إلى الانتشار على الأيدي التي لمست إما براز الشخص المصاب أو الأسطح الملوثة بالبراز المصاب، لهذا السبب، فإن الأطفال الصغار وخاصة أولئك الذين بدأوا للتو في تعلم النظافة الجيدة معرضون بشكل خاص لالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي.

يمكن للوالدين أيضًا نشر التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي من طفل لآخر ، خاصةً إذا لم يغسلوا أيديهم جيدًا بالصابون والماء بعد تغيير كل حفاضات ملوثة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للبالغين الذين يعانون من التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي في بعض الأحيان نشر العدوى الفيروسية على الأطفال ، خاصة إذا كانوا يعدون وجبات الأطفال دون غسل أيديهم أولاً بالماء والصابون.

من حين لآخر، توجد بعض الفيروسات التي تسبب التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي أيضًا في مياه الشرب أو الطعام .

والتهاب المعدة والأمعاء الجرثومي (التسمم الغذائي) احد المشاكل التى تصيب الاطفال ،حيث أن الأطعمة التي لم يتم تحضيرها أو تخزينها بشكل صحيح يمكن أن تنمو البكتيريا على سطحها ، وهذه البكتيريا تنتج أحيانًا مواد كيميائية مزعجة تسمى السموم.

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إذا كان الطفل يأكل الطعام المليء بالجراثيم ، فإن أعراض التهاب المعدة والأمعاء تنجم إما عن طريق البكتيريا نفسها أو عن طريق المنتجات الثانوية المهيجة، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تتسبب أنواع معينة من البكتيريا العدوانية السالمونيلا في أشكال أكثر حدة من التسمم الغذائي الذي ينتج عن الحمى الشديدة وأعراض الجهاز الهضمي الحادة والجفاف ، حتى عند الأطفال الذين عادة ما يكونون أقوياء وصحية.

الطفيليات المعوية ، يمكن أن تنتشر الطفيليات المعوية للأطفال على أيدي قذرة ، وعلى الأسطح المتسخة من الألعاب وأدوات الحمام ، وفي الماء أو الطعام الملوثين، يعد جيارديا لامبليا ، الطفيلي الذي يسبب الجيارديا ، هو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالإسهال بين الأطفال .

في جميع أنحاء العالم ، يقتل التهاب المعدة والأمعاء ملايين الأطفال كل عام ، معظم هؤلاء الأطفال يموتون من الجفاف الشديد (مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي من ماء الجسم) ناتجة عن مزيج من الإسهال الحاد والقيء وعدم شرب ما يكفي من السوائل.

في الأطفال ، تشمل أعراض التهاب المعدة والأمعاء:

الإسهال الخفيف،وجع بطن، تشنجات، قيء، ضعف الشهية، يعاني بعض الأطفال من حمى منخفضة الدرجة أو يشكون من صداع.