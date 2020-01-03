رسالة وداع مؤثرة من طبيب أورام روسي أهلكه السرطان منذ آذار 2018

موسكو - لايف ستايل
ترك أحد كبار أطباء معالجة الأورام الروس أندريه بافلينكو، الذي يكافح سرطان المعدة منذ آذار/مارس 2018، رسالة وداع لمصابي السرطان والعاملين في حقل مكافحته.وتم نشر هذه الرسالة على حساب الطبيب المذكور في موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك".وقال بافلينكو، إن المرض كان أكثر غدرا، وإن تفاقمه على مدار الشهرين الماضيين لم يترك له أي فرصة وحث الجميع في مرحلة العلاج على عدم الاستسلام وقال: "الإحصائيات شيء عنيد، وحتى مع التشخيص الموجود لدي، هناك فرصة للشفاء! فقط يجب أن تثق بذلك! فقط لم يحالفني الحظ". وطلب أندريه بافلينكو المساعدة لعائلته وترك رقم حساب زوجته في البوست المذكور.
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