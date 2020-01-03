كل شيء عن التوائم المتشابهة والمختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 04:42 مساءً - إذا كان طفلان أو أكثر ينمون في رحم المرأة في الوقت نفسه، فإنهم يعرفون باسم المضاعفات، في بعض الأحيان يبدون متشابهين تماماً متطابقين وأحياناً لا يبدون متشابهين.

فما الذي يسبب هذا التشابه أو الاختلاف، وماذا عن التوأمين الاثنين أو الثلاثة، يجيب عن هذا السؤال الدكتور فيصل إمام «استشاري النساء والتوليد».

توائم متشابهة:

البويضة المخصبة هي بويضة واحدة ونطفة واحدة، إذا انقسمت إلى قسمين، وهو ما يحدث في بعض الأحيان، يكون لديك توائم متماثلة. إذا انفصلت واحدة من هذه مرة أخرى، سيكون لديك ثلاثة توائم متطابقة، يبدأ جميع الأطفال بمجموعة الجينات نفسها: فهم إما أولاد أو جميع الفتيات، وسيبدو متشابهين، تحدث مضاعفات متطابقة في ثلاثة أو أربعة من كل 1000 ولادة.

توائم مختلفة:

في بعض الأحيان، يخرج أكثر من بويضة واحدة من مبيض المرأة في شهر واحد. إذا تم إخصاب كل واحد من الحيوانات المنوية المختلفة، تحدث مضاعفات أخوية. على عكس المماثلات، تختلف جينات الأخوات عن غيرها من الأخوة مع الوالدين ذاتهما، يولد هذا النوع من المضاعفات أكثر من المماثلات .

إذا كانت المرأة تحمل بيضتين أو أكثر خلال نافذة الخصوبة، فمن الممكن أن يتم تخصيب كل واحدة في أوقات مختلفة، حتى من قبل رجال مختلفين، لذلك من الممكن أن تولد المضاعفات مع آباء مختلفين .

اتصالات قوية بين التوائم:

يقول آباء التوائم غالباً إن أطفالهم لديهم لغة خاصة يستخدمونها مع بعضهم البعض فقط، على ما يبدو، فإن الاتصالات تبدأ في وقت مبكر، وجدت إحدى الدراسات أنه بحلول الأسبوع الرابع عشر من الحمل، يقوم التوائم بحركات متعمدة تجاه بعضهم البعض. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان هذا صحيحاً بالنسبة لمضاعفات أخرى، ثلاثة توائم أو أربعة أضعاف أو ما إلى ذلك.

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كيف يولد التوائم ؟

العملية القيصرية، هي طريقة للولادة من خلال قطع في البطن، وعادة ما يتم ذلك لحماية صحة الأم وأطفالها، من المرجح أن تحصل المرأة على واحدة إذا كانت لديها توائم، وتولد معظم هذه المضاعفات الثلاثية والمضاعفات الأعلى بهذه الطريق.

كيف يولد التوائم ؟

لماذا بعض النساء أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات التوائم؟ بعض الأشياء يمكن أن تؤثر على الاحتمالات، إذا كانت المرأة غير قادرة على الحمل، فقد يوصي طبيبك بتناول دواء لجعل المبايض تحرر المزيد من البيض، ليعزز فرصة الحمل وفرصة الحصول على مضاعفات إخوة.



السبب في ولادة توائم:

الإخصاب: عادة بعد أن تتناول عقاقير الخصوبة. يتم تخصيب البويضة بالحيوانات المنوية خارج الرحم، ثم إعادة وضعها داخل رحمها

عمر الأم: أكثر من 35 ٪ من النساء الأميركيات اللائي لديهن أطفال تجاوزن الثلاثين من العمر، وهذا يرجع جزئياً إلى علاج الخصوبة. حتى بدون مساعدة الطبيب، فإن النساء أكثر من 30 عاماً أكثر عرضة للإفراج عن بويضتين أو أكثر في وقت واحد، ربما لأن أجسادهن تنتج هرموناً محفزاً للمبيض لإعطاء المبيض دفعة قوية، ومن المرجح أن تنجب النساء الأميركيات من أصول أفريقية، في حين أن النساء الآسيويات أقل احتمالاً