جدول لقاح الجدري المائي للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 04:42 مساءً - انتشر في الآونة الأخيرة معاناة بعض الأطفال في أنحاء الدول من الجدري المائي، الذي سبب ذعر بعض الأمهات؛ تخوفاً على أطفالهن من العدوى، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الأمهات يمكنك حماية أطفالك من الإصابة بالجدري المائي بتلقي لقاح الجدري المائي.

كشفت الدكتورة سماح إبراهيم مدير الثقافة الصحية بمنطقة السيدة زينب عن جدول لقاح الجدري المائي وبعض المعلومات عن المرض الجلدي للجدري المائي.

ما هو لقاح الجدري المائي؟

لقاح جدري الماء هو حقنة تحمي أي شخص من مرض الجدري المائي، يُطلق عليه أيضاً لقاح الحماق؛ لأن جدري الماء يسببه فيروس الحماق. يتكون اللقاح من فيروس حي ولكنه ضعيف أو موهن.

الفيروسات التي تم تخفيفها أقل ضراوة من الفيروسات غير الموجودة، رغم أن الفيروس الموجود في لقاح جدري الماء غير قادر عموماً على التسبب في مرض ما، إلا أنه ما زال يحفز استجابة من الجهاز المناعي للجسم، هذا الرد هو ما يمنح شخصاً مصاباً بالحصانة لمناعة جدري الماء أو الحماية من المرض.

لماذا يحتاج الأطفال للقاح جدري الماء؟

معظم حالات جدري الماء خفيفة نسبياً وتدار في غضون 5 إلى 10 أيام. ولكن يمكن أن يكون خطيراً جداً، بل يهدد الحياة، في نسبة صغيرة من الناس. قبل أن يتم ترخيص لقاح الحماق في الولايات المتحدة في عام 1995. كان هناك ما يقرب من 100 حالة وفاة وأكثر من 11000 مستشفى في السنة من جدري الماء.

كيف ينتشر الجدري المائي ؟

يمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال المباشر أو عن طريق الهواء عن طريق العطس أو السعال، يمكن لأي شخص الحصول عليها عن طريق الاتصال مع السائل من بثور جدري الماء. لهذا السبب، يحتاج الأطفال المصابون بجدري الماء إلى الابتعاد عن المدرسة أو الرعاية النهارية لمدة أسبوع أو أكثر حتى تجف جميع البثور وتتقشر، يسبب حكة وطفحاً والتي عادة على أشكال ما بين 200 و500 بثور على كامل الجسم، والصداع، والسعال، وهرج. لذلك حتى لو كان المرض خفيفاً، إلا أنه لا يزال يعني عدم الارتياح من 5 إلى 10 أيام.

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هل يجب على الأطفال الحصول على لقاح جدري الماء؟

تشترط معظم الولايات على الأطفال الذين يدخلون في رعاية الأطفال، وحتى المدارس والكليات والجامعات، أن يثبتوا وجود مناعة ضد جدري الماء إما عن طريق الإصابة بالمرض أو توثيق تلقي لقاح جدري الماء.

من الذي يجب تطعيمه بلقاح جدري الماء؟

يوصى بلقاح جدري الماء لجميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة، والذين لم يصابوا بالجدري. يوصى به أيضاً لجميع المراهقين والبالغين الذين لم يتم تطعيمهم ولم يصابوا بالجدري، إذا كنت قد أصبت بالجدري، فلا داعي لك للحصول على اللقاح.

كم عدد حقن لقاح الجديري مطلوبة؟

يعطى لقاح الحماق في جرعتين. يجب أن يحصل الطفل على الحقنة الأولى في عمر 12 - 18 شهراً. يجب أن تعطى الحقنة الثانية في سن 4 - 6 سنوات، يجب أن يحصل الأطفال الأكبر سناً والبالغون على عيارين، مع أربعة إلى ثمانية أسابيع بين الطلقة الأولى والثانية.