كل ما يمكن معرفته عن الولادة الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 04:42 مساءً - تختلف طبيعة كل سيدة حامل عن الأخرى، كما تتمتع النساء بتجارب مختلفة تماماً مع كل مخاض أو ولادة جديد، الولادة هي حدث يغير حياتك ويترك انطباعاً عنك لبقية حياتك، بالطبع، سترغبين في أن تكون هذه تجربة إيجابية ومعرفة ما يمكن توقعه. إليك بعض المعلومات حول ما يحدث أثناء ولادة طفلك، الدكتورة هند محمد استشاري النساء تكشف عن ما يحدث أثناء الولادة الطبيعية.

خطة الولادة:

عندما تقترب من الجزء الأخير من الحمل، قد ترغب في كتابة خطة ولادة، فكر جيداً فيما يهمك، الهدف العام هو صحة الأم والطفل، تحدد خطة الولادة ميلادك المثالي، قد تشمل خطة الولادة وموضوعات أخرى مثل تخفيف الألم أثناء المخاض، ومواقع الولادة، وأكثر من ذلك.

المراحل المبكرة من المخاض:

الكيس الأمينوسي هو الغشاء المملوء بالسوائل المحيطة بطفلك، سوف يتمزق هذا الكيس دائماً قبل ولادة الطفل، رغم أنه في بعض الحالات يظل سليماً حتى الولادة. عندما تنفجر، غالباً ما توصف بأنها «كسر الماء»، في معظم الحالات، سوف ينفجر كيس المياه الأمينوسي قبل أو بعد المخاض، يجب أن تكون المياه واضحة وعديمة الرائحة، إذا كانت صفراء أو خضراء أو بنية، فاتصل بطبيبك على الفور.

تقلصات الطلق:

الانقباضات هي تشديد وإطلاق الرحم، ستساعد هذه الاقتراحات طفلك في النهاية على دفع عنق الرحم، قد تشعر الانقباضات بأنها تشنج شديد أو ضغط يبدأ في ظهرك ويتحرك إلى الأمام، القاعدة العامة هي أنه عندما تعاني من انقباضات تستمر لمدة دقيقة، تفصل بينها خمس دقائق، وقد تم ذلك لمدة ساعة، فأنت في حالة ولادة طبيعية بعد ثوانٍ.

تمدد عنق الرحم:

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عنق الرحم هو الجزء الأدنى من الرحم الذي يفتح في المهبل، عنق الرحم هو هيكل أنبوبي طوله نحو 3 إلى 4 سنتيمترات مع مرور يربط تجويف الرحم بالمهبل، أثناء المخاض، يجب أن يتغير دور عنق الرحم من الحفاظ على الحمل (عن طريق إبقاء الرحم مغلقاً) إلى تسهيل ولادة الطفل (عن طريق التمدد، أو الفتح، بما يكفي للسماح للطفل بالمرور).

التغييرات الأساسية التي تحدث بالقرب من نهاية الحمل تؤدي إلى تليين أنسجة عنق الرحم وتخفيف عنق الرحم، وكلاهما يساعد على تحضير عنق الرحم. صحيح أن العمل النشط يعتبر قيد التنفيذ عندما يتم توسيع عنق الرحم 3 سم أو أكثر.

الوقت الحاسم للولادة:

في نهاية المطاف، يجب أن تفتح قناة عنق الرحم حتى يصل قطر الفتحة نفسها إلى 10 سنتيمترات، ويكون الطفل قادراً على المرور إلى قناة الولادة، عندما يدخل الطفل المهبل، يمتد جلدك وعضلاتك. تصل الشفافة والعجان (المنطقة الواقعة بين المهبل والمستقيم) في النهاية إلى نقطة تمتد إلى أقصى حد. عند هذه النقطة، قد يشعر الجلد وكأنه يحترق.

ظهور رأس الجنين في الولادة الطبيعية:

مع ظهور رأس الطفل، هناك ارتياح كبير من الضغط، على الرغم مع أنك ربما لا تزالين تشعرين بعدم الراحة، سيطلب منك ممرضك أو طبيبك التوقف عن الدفع لحظات بينما يتم شفط فم وأنف الطفل لإزالة السائل الأمنيوسي والمخاط، من المهم القيام بذلك قبل أن يبدأ الطفل في التنفس والبكاء.

عادة ما يقوم الطبيب بتدوير رأس الطفل ربع دورة ليكون في محاذاة مع جسم الطفل، الذي لا يزال بداخلك. سيُطلب منك بعد ذلك البدء في الدفع مرة أخرى لتسليم الكتفين، الكتف العلوي يأتي أولاً ثم الكتف السفلي، ثم، مع دفعة أخيرة، أنت تقدمين طفلك!

تقديم المشيمة:

لا تزال المشيمة والكيس الأمينوسي الذي يدعم الطفل ويحميه لمدة تسعة أشهر في الرحم بعد الولادة، يجب تسليمها، وقد يحدث هذا تلقائياً أو قد يستغرق الأمر نصف ساعة، يمكن لممرضة التوليد أو الطبيب أن يفرك بطنك أسفل زر البطن للمساعدة في شد الرحم وتخفيف المشيمة