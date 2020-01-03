كيف أعتني بطفلي في الشهر الثاني؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 يناير 2020 04:42 مساءً - عندما يبدأ طفلك في شهره الثاني فيعني أنك قد بدأت تتعافين من حالة النفاس، وبدأت تخططين للخروج من البيت، فأغلب النساء لا يخرجن قبل مرور الأربعين يوما حسب المعتقدات التي لا تحبذ ذلكـ فكيف تعتنين بطفلك في شهره الثاني؟

الدكتورة سعاد حماد _ أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة_ تشير إلى ما يلي بخصوص الرضيع في شهره الثاني...

كيفية التعامل مع رضيعك:

رضيعك في شهره الثاني لا يزال يرضع الحليب ويفضل أن يكون حليبك فهو الغذاء والوقاية له حتى عمر ستة أشهر.

يجب أن تستمري في إرضاعه دون تحديد وقت للرضعات لأن الرضاعة تساعد على نموه، يمكنك أن توقظيه ولا تتركيه نائماَ.

في الغالب يحتاج إلى ما يقارب 12 رضعة بمعدل رضعة كل ساعتين.

يمكنك تحديد مؤشرات جوع طفلك عندما يحرك فمه في كل الاتجاهات وكذلك البكاء والنوم المتقطع.

ماذا عن نظافة الرضيع في عمر الشهرين؟

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يجب أن يحصل الرضيع على الحمام مرة كل يومين أي ثلاث مرات في الأسبوع.

ولكن اهتمي بتغيير الحفاض وتنظيف وجهه عندما يستيقظ في الصباح، وكذلك مسح العنق وتحت الإبطين.

تفقدي أصابعه وما بينهما حتى لا تترسب البقايا بين الأصابع أو تلتف الشعيرات وتسبب له الألم واحتقان الدم في أطرافه.

ما هي أبرز خصائص نمو الرضيع في الشهر الثاني؟

يجب أن ينام الرضيع على ظهره وليس بطنه، ولا تضعي وسائد تحت رأسه إطلاقاً.

لا زال نمط نومه يتغير فهو قد ينام لساعات متواصلة في الليل وربما يعكس الأمر وينام في النهار.

يجد الرضيع في الشهر الثاني المتعة في سماع صوتك ويسكت حين تهدهديه لأنه يعرف صوتك ويميزه.

لا يحب رضيعك بعدك عنه فهو يرى من مسافة قريبة ولذلك دوري حوله لكي يشعر بالاطمئنان.

يمسك الرضيع بأي شيء تضعيه في كفه وبقوه، وقد يمسك بأصابعك.