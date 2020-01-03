رياضة نط الحبل.. 7 فوائد تعود عليك عند ممارستها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد رياضة نط الحبل من أبسط أنواع الرياضات التي يمكنك الاستعانة بها لضمان تشغيل كثير من عضلات الساقين والبطن، ومن ثم إكسابها قدراً كبيراً من اللياقة البدنية وكذلك تمكين الجسم من حرق الدهون الزائدة والحفاظ على الصحة بالتبعية.

ونستعرض فيما يلي 7 فوائد يمكن أن تعود عليك من ممارسة تلك الرياضة، وهي كما يلي:

تعمل تلك الرياضة على تعزيز مرونة وليونة العضلات الموجودة بمنطقة أسفل الساق، وهو ما يؤدي للحد من خطر إصابات هذه المنطقة، كما ثبت أن ممارستها بانتظام تقوي عضلات الساق وتساعد على تحسين مرونة الأوتار المحيطة بشكل كبير.

تساعد على تحسين تناسق الجسم؛ إذ إن نط الحبل في حد ذاته هو نشاط دوري، وهو ما يعني أننا نمارسه من أجل ضبط وتنظيم الإيقاع الخاص بأجسامنا.

تساعد على تعزيز قدراتنا الإدراكية والمعرفية؛ إذ إنها تنطوي على تعلم أنماط حركية جديدة؛ ما يعمل على تحسين اتصال الجهاز العصبي بين الدماغ والمعصمين وعضلات أسفل الساق؛ وهو ما يساعد بالتبعية على تحسين الأداء المعرفي الشامل للجسم، وهي ميزة من المميزات الهامة مع تقدمنا في السن.

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تساعد على تعزيز كثافة التمرينات التي تعنى بتعزيز القوة؛ إذ ثبت أن بمقدور التمرينات التي تناوب عند ممارستها بين مجموعات عضلية مختلفة أن تزيد معدل ضربات القلب وتعود بالنفع على الجسم من ناحية أداء القلب والتنفس.

تعد من أسهل الرياضات التي يمكن ممارستها في أي وقت وفي أي مكان، وهو ما يجعلها خيارا غاية في الروعة عند السفر، وتوفر معظم الفنادق الآن لنزلائها غرفة تمارين خاصة مزودة بمجموعة من معدات التمارين الأساسية، وذلك لتُسَهِّل عليهم ممارسة بعض الرياضات الخفيفة التي من ضمنها نط الحبل.

تعد من الرياضات التي يسهل ممارستها في الأماكن المفتوحة، ومن ثم يمكن الاستفادة من فوائدها المختلفة بمنتهى السهولة على الدوام.

تعد الرياضة الوحيدة التي تحتاجينها في المنزل، وكل ما عليك هو أن توفري المساحة التي تتيح لك ممارستها دون الارتطام بأي من قطع الأثاث أو ما شابه ذلك.