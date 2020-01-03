الرياض - لايف ستايل وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز بتعيين إحدى فتيات الوطن مباشرة في إمارة المنطقة ليسمع صوتها طوال السنة.وقال الأمير للفتاة التي بدت متأثرة وهي تتلو على مسمعه أمام الحاضرين مقترحا لإنشاء عيادة إلكترونية (تطبيق) يخدم المتلعثمين: "أتظنين أن صوتك لن يكون مسموعا لأنك متلعثمة؟".وأضاف: "من الآن سيصدر قرار تعيينك في القسم النسائي في الإمارة لأسمع صوتك طوال العالم". وقد يهمك أيضًا:

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كانت هذه تفاصيل خبر أمير سعودي يعيّن فتاة متلعثمة في منطقته ليسمع صوتها طوال السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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