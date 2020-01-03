مانيلا تكشف عزمها حظر جزئي على إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت

أعلنت مانيلا عزمها على فرض حظر جزئي على إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت، وذلك إثر حادث وفاة عاملة فلبينية جديد في الكويت.وأكد وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو، في بيان صدر عنه الخميس، أن هذا الحظر يحتاج إلى مصادقة إدارة العمل في الخارج لدخول حيز التنفيذ، موضحا أن الإجراء يقضي بمنع العمال المنزليين الجدد الذين لا يمتلكون تجربة في هذا المجال من الذهاب إلى الكويت للعمل، دون أن يطال العمال المجربين أو العائدين إلى بلادهم لقضاء الإجازة.

وجاء هذا القرار على خلفية وفاة العاملة المنزلية الفلبينية جينيلين باديرنال فيلافيندي في ديسمبر الماضي، حيث يعتقد أنها تعرضت للضرب حتى الموت على أيدي صاحبة العمل الكويتية. وحسب الحكومة الفلبينية، احتجزت السلطات الكويتية المواطنة المسؤولة عن وفاة العاملة، وأشارت وزارة العمل الفلبينية إلى أن العاملة أبلغت في سبتمبر الماضي الوكالة التي قامت بتوظيفها عن تعرضها لسوء المعاملة وتلقيها الراتب منقوصا، غير أن الوكالة لم تتحرك لمساعدتها.

وتهدد هذه الحادثة باندلاع أزمة دبلوماسية جديدة بين الفلبين والكويت، إذ ترى حكومة مانيلا في وفاة فيلافيندي "انتهاكا واضحا" للاتفاق المبرم بين الطرفين في عام 2018 بهدف ضمان حماية حقوق وسلامة العمال الفلبينيين في الكويت. واستدعت الخارجية الفلبينية سفير الكويت لدى مانيلا على خلفية الحادث، لإبداء استيائها إزاء التقاعس عن حماية العمال الفلبينيين، وطالبت بمعاقبة المسؤولين عن وفاة العاملة بشفافية. وسبق أن مرت الكويت والفلبين بأزمة دبلوماسية في عام 2018، بعد اكتشاف جثة عاملة فلبينية اسمها جوانا ديمافيليس (29 عاما) داخل ثلاجة في شقة كانت تعمل فيها، بعد عام من اختفائها.

Advertisements

وقد يهمك أيضًا: