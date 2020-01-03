شكرا لقرائتكم خبر عن 3 علاجات منزلية لالتهاب الأذن.. منها تغيير وضعية رأسك عند النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهابات الأذن من المشاكل الصحية الشائعة التى قد تسبب الألم الشديد وتجعلك مستيقظاً طوال الليل من شدة الألم، ويمكنك علاج التهاب الأذن فى المنزل، إذا كانت الالتهابات خفيفة، وفقًا لما ذكر موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكى، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز 3 علاجات تخفف التهاب الأذن ويمكن تجربتها فى المنزل.



التهابات الاذن

أنواع التهابات الأذن

هناك نوعان شائعان من التهابات الأذن:

-التهاب الأذن الوسطى: تؤثر هذه الإصابة على الأذن الوسطى (خلف طبلة الأذن مباشرة)، كما تعد التهابات الأذن الوسطى شائعة في الأطفال وتميل إلى التسبب في مشاكل في السمع والحمى والألم دون وجود علامات خارجية مثل تصريف الأذن أو التورم.

-التهاب الأذن الخارجية: هذه العدوى تؤثر على قناة الأذن، وتُعرف باسم أذن السباح لأن التعرض للماء عامل خطر، وأذن السباح تسبب الألم أيضًا، وتميل إلى ظهور علامات أكثر وضوحًا مثل قناة الأذن المتورمة أو تصريف القيح.

وقال الدكتور نجوين هوينه، طبيب الأنف والأذن والحنجرة "هناك العديد من العلاجات المنزلية لألم الأذن، لكن هذه العلاجات يمكن تجربتها أول يومين أو ثلاثة أيام إذا كانت الأعراض خفيفة.

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علاجات منزلية لالتهاب الأذن

الضغط بالماء البارد أو الساخن

أمسك كيساً ثلجيًا أو حرارياً وضعه على الأذن المصابة للمساعدة في تخفيف الألم.

درجة الحرارة التي تستخدمها متروكة لك، لكن لفها بمنشفة للتأكد من أنها ليست باردة جدًا أو ساخنة جدًا حتى لا تسبب أى حروق.

مسكنات الألم بدون وصفة طبية

تعمل مسكنات الألم على التخلص من الألم وتخفيف الالتهابات، ويمكن للبالغين والأطفال على حد سواء أن يشعروا بألم أقل عندما يتناولون الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين بجرعة مناسبة، هذه الأدوية تقلل من الألم والحمى، وتجعلك تشعر براحة أكبر.

تغيير وضعية رأسك أثناء النوم

ضع رأسك على وسادتين أو أكثر، حتى تصبح الأذن المصابة أعلى من بقية جسمك، أو إذا كانت الأذن اليسرى مصابة بعدوى، فنام على جانبك الأيمن، لأن الضغط الأقل يمكن أن يسبب ألم أقل في الأذن.