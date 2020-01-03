شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لمرضى السكر..“FDA” توافق على البنكرياس الصناعى المتقدم UVA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” اليوم الجمعة على نظام بنكرياس صناعي - يعتمد على تقنية من مركز جامعة فرجينيا لتكنولوجيا مرض السكري - يقوم تلقائيًا بمراقبة وتنظيم مستويات السكر في الدم، وقال بوريس كوفاتشيف، مدير الأبحاث: "نحن متحمسون لأن أبحاثنا التي استمرت لعقد من الزمن ، والتي توجت مؤخرًا بتجربة سريرية واسعة النطاق".

وتابع "كوفاتشيف": يعد هذا النظام من الجيل الجديد للتحكم التلقائي في مستوى الجلوكوز، والذي يتيح التكامل السلس لمستشعر الجلوكوز المستمر ومضخة الأنسولين وخوارزمية تحكم ذكية".

يتعقب نظام البنكرياس الاصطناعي، الذي يدعى Control-IQ مستويات الجلوكوز في الدم من خلال جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر (Dexcom G6 CGM) ويقوم تلقائيًا بتسليم هرمون الأنسولين حسب الحاجة، ويحرر النظام الناس من اختبار مستويات السكر في الدم عدة مرات في اليوم عن طريق الأصابع ، ومن تسليم الأنسولين عن طريق الحقن اليومية المتعددة.

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ووجدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن نظام البنكرياس الاصطناعي الجديد كان أكثر فعالية من العلاجات الموجودة في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول، وأظهرت الدراسة أن النظام حسّن مستوى السكر في الدم طوال اليوم وخلال الليل.

أثناء الدراسة، تم تخصيص 168 مشاركًا في عمر 14 عامًا أو أكبر مصابون بداء السكري من النوع 1 بشكل عشوائي لاستخدام إما نظام البنكرياس الاصطناعي أو العلاج بمضخة الأنسولين التي لم تعدل الأنسولين تلقائيًا طوال اليوم .

ووجد الباحثون أن مستخدمي نظام البنكرياس الاصطناعي زادوا بشكل كبير مقدار الوقت مع مستويات الجلوكوز في الدم في النطاق المستهدف، في حين ظلت المجموعة الأخرى دون تغيير على مدار ستة أشهر.