شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: نصف كمية العلاج الكيميائي تمنع سرطان الخصية من العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أشرف عليها باحثون أمريكيون وبريطانيون أن سرطان الخصية يمكن منعه من العودة باستخدام نصف كمية العلاج الكيميائي المستخدمة حاليًا، حيث إنه في كثير من الرجال الذين خضعوا لعملية جراحية لسرطان الخصية العدوانى، يمكن أن يعود المرض إلى مكان آخر في أجسادهم ويحتاج إلى علاج مكثف، وغالبًا في غضون عامين بعد التشخيص الأولي.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، أظهرت التجربة الجديدة أن إعطاء الرجال دورة واحدة من العلاج الكيميائي كانت فعالة في منع سرطان الخصية لدى الرجال من العودة مثل الدورتين المستخدمين بشكل أساسى فى البروتوكول العلاجى.

والأهم من ذلك خفض التعرض الكلي للعلاج الكيميائي يقلل من الآثار الجانبية المنهكة التي يمكن أن يكون لها تأثير مدى الحياة على صحة المرضى.

وشملت التجربة التي قادها معهد أبحاث السرطان في لندن ومستشفيات جامعة برمنجهام حوالي 250 رجلاً مصابا بسرطان الخصية في المراحل المبكرة وهم معرضون لخطر كبير من عودة السرطان بعد الجراحة.

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ويعتبر سرطان الخصية هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الشباب، حيث يتم تشخيص العديد من المرضى في العشرينات أو الثلاثينات من العمر.

بعد الجراحة، يُقدم للمرضى حاليًا دورتان من العلاج الكيميائي لتدمير أي خلايا سرطانية ربما تكون قد انتشرت بالفعل ، أو لم تنتشر بعد - ومعدلات البقاء على قيد الحياة مرتفعة للغاية ، ولكن مع الرجال صغار السن ، إذا اختاروا الحصول على علاج كيميائي ، فقد يتعين عليهم العيش مع آثار جانبية طويلة الأجل لعشرات السنوات.

وفي الدراسة الجديدة، تم إعطاء المرضى دورة واحدة لمدة ثلاثة أسابيع من العلاج الكيميائي المعروف باسم BEP - مزيج من الأدوية التى تحتوى على المادة الفعالة بليوميسين وإيتوبوسيد وعامل سيسبلاتين البلاتيني.

ونظر الباحثون في النسبة المئوية للرجال الذين عاد لهم سرطان الخصية خلال عامين من العلاج بدورة واحدة من العلاج الكيميائي ، وقارنوا معدلات الانتكاس هذه مع البيانات المستقاة من الدراسات السابقة في المرضى الذين تلقوا دورتين.

ووجد الباحثون أن ثلاثة رجال فقط - 1.3%- رأوا عودة سرطان الخصية لديهم بعد الانتهاء من العلاج - وهو معدل مماثل تقريبا للدراسات السابقة باستخدام دورتين من العلاج الكيميائي.