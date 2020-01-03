شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق لتحسين إدارة مرض السكري فى العام الجديد.. أهمها التأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن العام الجديد يعد وقتًا رائعًا للتفكير وإعادة ضبط وتحديد أهداف جديدة فى الحياة، إلا أن اتخاذ القرارات قد يكون مرهقًا، خاصةً لمرضى السكرى، ولكن هذا العام يجب تجربة شىء جديد، وفكر فيما سيساعدك على الشعور بالرضا عن نفسك والاستمتاع بالحياة أكثر، ثم وضعها موضع التنفيذ للاستفادة من الفوائد الصحية.

ومع دخول العام الجديد ، يقترح الموقع الطبى " news-medical" الطرق التالية لبدء السنة بصحة جيدة والتمسك بها:

اشترك في نشاط جديد:

ما هو الشيء الذي كنت تريد تجربته ولكنك لا تريده، ربما يمكن تجربة شيء جديد أن تكون ممتعة، وتغيير ديناميكية، وستشعر بالرضا تجاه تحدي نفسك وستجنى ثمار الفوائد الصحية أيضًا.

التركيز على التأمل والعقل:

التأمل واليقظة قد ثبت أنهما يساعدان من تخفيف التوتر، فعندما تتأمل فأنت تركز على صوت أو كائن أو تنفسك أو حركتك، مما يزيد من إدراكك للحظة الحالية، ويقلل من التوتر ويعزز الاسترخاء، وهناك الكثير من الموارد لتعلم كيفية التأمل أو أن تكون أكثر مراعاة ، من الكتب إلى التطبيقات التي ترشدك وتساعدك على تهدئة عقلك النشط.

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جرب نمطًا جديدًا للأكل:

بدلاً من أن تكره نفسك بسبب ما كنت تفعله بشكل خاطئ من عادات تناول الطعام، فكر في نمط جديد لتناول الطعام مثل اتباع نظام غذائي يرتكز أكثر على النباتات، وعندما تفكر في تغيير نمط الأكل لديك ، هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار:

معظم الوجبات الغذائية جيدة، طالما تم تعديلها لتلبية احتياجاتك الشخصية، وقبل البدء في أي نظام غذائي جديد ، ناقش الأمر مع أخصائي الرعاية والتعليم الخاص بمرض السكري، والذي يمكنه مساعدتك في تجربة أشياء مختلفة بطريقة آمنة ومفيدة لك.

قد تكون بعض البدع الجديدة غير مناسبة خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، مثل الأنظمة الغذائية التى تعتمد على التطهير وإزالة السموم ، والابتعاد عنها قدر الإمكان.

أعد تقييم أدويتك:

حدد موعدًا مع الطبيب لمناقشة جميع الأدوية والمكملات الغذائية التي تتناولها، حتى ربما قد تحتاج بعض الجرعات إلى التعديل، و ربما لم تعد بحاجة إلى بعض هذه الأدوية ، أو هناك دواء جديد قد يعمل بشكل أفضل لك.