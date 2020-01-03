العناية الشخصية بالجسم أمر يشغل بال الكثير من الفتيات المقبلات على الزواج، خصوصا اللواتي لا يملكن الخبرة الكافية في هذا المجال ، فمع اقتراب موعد زفافك ، تزيد العروس من التوتر وتشعر بالارتباك حيال هذا الأمر وأن عليها العديد من الأمور التي جب القيام بها والتي لم تنجزها حتى موعد الزفاف ، وبسبب هذا الارتباك هناك بعض الأخطاء التي تقع فيها العروس وتسبب لها الكثير من الإحراج.

لذا إليك مجموعة نصائح أساسية ومهمة لجمال وأزياء العروس التي ستجعلك تتجنبي هذه الأخطاء وتجعلك أكثر أناة في هذا اليوم

بالنسبة للجسم :

لا تجربي أي دواء أو كريم جديد للبشرة في الأسبوع الذي يسبق حفل الزفاف، فقد تسبب بعض المنتجات أو الأدوية حساسية لبشرتك

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من الخطأ إزاله الشعر من الجسم أو الوجه بوسيله جديده قبل الفرح بيوم أو اثنين ، لأن ذلك قد يسبب حساسية واحمرار و من ثم غمقان ، لذلك إذا رغبت في تغيير الوسيلة يجب البدء قبل ميعاد الفرح باستخدامها بثلاث أشهر حتي تضمني النتائج .

إزالة شعر الجسم لا بد لها من أن تتم قبل الزفاف بيومين على الأقل . أما إذا كانت بشرتك حساسة، وتتعرض للاحمرار والتورم، فعليك بإزالة الشعر قبل أربعة أيام من موعد الزفاف، حتى تستعيد بشرتك لونها الطبيعي بحلول موعد الزفاف .

استخدمي القرنفل على بشرتك لتخدير الجسم وتخفيف ألم نزع الشعر .

لتحضيره : امزجي القليل من القرنفل المطحون مع قطرات من زيت الزيتون، ثمّ احفظي المزيج في الثلاجة لمدة 10 أيام ليكتسب خاصية التخدير ، اتركيه على الجلد لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة ، ثم اغسليه جيدا .

بعد الانتهاء من عملية إزالة الشعر، ضعي طبقة من مزيج نبات السعد وزيت الزيتون على بشرتك، واتركيها تمتصه طوال الليل، فهو يبطئ من عملية نمو الشعر في ما بعد .

ابدئي علاج الأماكن الغامقة في جسمك قبل الفرح بـ 4 أشهر بمتابعة دكتور جلدية ، ولا يصح ذلك قبل الفرح بأسابيع كما هو سائد ، لأن هذه العلامات تحتاج لوقت وصبر .

بالنسبة للوجه والمكياج :

مشاكل البشرة من بقع و حبوب وعدم توحيد لون البشرة ، وغيرها من الأمور تحتاج لسنة للعلاج، ولا يجب عمل جلسة تقشير بالليزر قبل الفرح بمده قليلة ، لأن الجلسة تحتاج لوقت طويل لتعود البشرة لطبيعتها وتظهر النتيجة المطلوبة .

حرصي على عمل تجربة مكياج (بروفا مكياج) عند خبيرة التجميل المسؤولة عن مكياج زفافك. بروفا المكياج مهمة جدا كي لا تتفاجئي بأية أخطاء أو اختيارات غير مناسبة في يوم الزفاف .عمل تنظيف عميق للبشرة ”نتواياج” قبل الفرح بيوم خطأ ،لأنه قد يسبب الاحمرار أو حبوب للبشرة ، فيجب أن يكون قبل الفرح بـ10 أيام على الأقل .

لا تؤجلي تقليم وطلاء أظافرك أو تركيب أظافر اصطناعية ليوم الزفاف، بل يجب أن تنتهي من أظافرك في اليوم الذي يسبق الزفاف كي تتفرغي يوم الزفاف لشعرك ومكياجك .

لا تنسي وضع المثبت على الماكياج واحرصي على أن يكون مكياجك مضيئاً ومشرقاً

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إن كنت ترغبين باستخدام عدسات لاصقة في حفل زفافك، سواء عدسات شفافة للنظر أو عدسات ملونة، جربيها من قبل وتأكدي أنها مريحة لعينيك ولا تسبب لهما أي حساسية وتظهرهما بمظهر طبيعي .

الرموش الصناعية الدائمة يجب تركيبها قبل الفرح بخمسة أيام وليس يوم الفرح ، لأنها تأخذ وقتا ولتعتادي على شكلك بها

بالنسبة للشعر :

اذا كنت تعانين من سوء صحه شعرك فبقليل من العناية تعيدين إليه عافيته وكما قلنا قبل شهر .

اختاري التسريحة التي ستناسب شكل وجهك .

لا تغيري لون شعرك في الأسبوع الذي يسبق حفل الزفاف، فإن لم يعجبك اللون ستضطرين لتغييره مرة أخرى خلال نفس الأسبوع مما سيسبب الإرهاق لشعرك وجلدة رأسك .

طبيا :

تغفل الكثير من الفتيات زيارة طبيب النساء قبل العرس بالرغم من أهمية هذا الأمر لكل عروس .

الالتهابات المهبلية :

من الأمور المزعجة التي قد تواجهك بعد زفافك وفي أول زواجك هي الالتهابات المهبلية التي تسبب لك الشعور بالألم أثناء الجماع والتبول، كذلك عادة ما تكون مصحوبة بحكة مزعجة. ينصح أطباء النساء باستخدام غسول مهبلي لطيف خالي من الصابون قبل الزفاف بفترة لتنظيف المهبل وتجنب البكتيريا الضارة .

الأمراض الجنسية :

وجد العديد من الأمراض التي تنتقل عبر العلاقة الجنسية ، فإذا كان شريكك قد سبق له العلاقات الجنسية قبل الزواج، ينصح بعمل تحليل طبي لتحديد ما إذا كنتت أو شريكك مصابون بأحد الأمراض التي تنتقل عن طريق العلاقة الجنسية ، أهمها الزهري، السيلان والهربس والتي قد تهدد خصوبتك وتقلل من فرص حدوث حمل .

موانع الحمل :

شاع اعتقاد خاطئ لفترة طويلة أن تناول موانع الحمل بعد زفافك وأول الزواج قد يؤخر الحمل فيما بعد، إلا أن هذا الأمر يخلو من الصحة تماما. يمكنك استخدام موانع الحمل بشكل آمن تماما دون التأثير على خصوبتك. الأقراص اليومية من الطرق المناسبة تماما التي يمكن تناولها في اليوم الخامس من الدورة الشهرية لمدة 21 يوم، ثم تكرارها اليوم الخامس في الدورة التي تليها .

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