تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جرانولا الفواكه

القاهرة - لايف ستايل المقادير 225 جرام شوفان

25 جرام لوز مقطع

3 ملعقة صغيرة زنجبيل

150 جرام عسل

4 ملعقة صغيرة زبد أو سمن مذاب

150 جرام فواكه مجففة مقطعة

الطريقة: أشعلي الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

في إناء عميق، اخلطي الشوفان باللوز جيدًا.

في إناء عميق آخر، اخلطي العسل بالزبد والزنجبيل والملح جيدًا.

رشي خليط العسل على خليط الشوفان وقلبيهم جيدًا.

افردي الخليط في صينية مستوية، وأدخليها الفرن لمدة 20 دقيقة.

أخرجيها من الفرن ورشي عليها الفواكه المجففة في الحال واتركيها حتى تبرد. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموذي التوت باللوز طريقة إعداد وتحضير شرائح الشوفان بالكاراميل والزنجبيل

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