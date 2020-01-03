تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كمبوت الخوخ

المقادير

2 x لتر ماء

2 x كوب سكر (أو حسب الرغبة)

2 x كيلو خوخ (بلدى)

1 x معلقة صغيرة فانيليا (سائلة)

½ x كوب عصير ليمون

الطريقة:

يغسل الخوخ ويرص فى حلة غويطة كما هو صحيح و يغطى بالماء ويوضع على النار.

يترك حتى يغلى ثم نهدى النار.

نرفع واحدة فى طبق ومن الخط الى بيكون فى نصف الخوخ نفتح بمعلقة او سكينة هنلاقى الخوخ لو استوى اتقسم نصفين متساويين وبعد عن البذرة بسهولة ولما نقشرة القشرة هتطلع بسهولة.

بعد ربع ساعة هنرفع الخوخ على صينية ونرصه علشان يبرد ولما يبرد نقشرة كويس ونفتحة نصفين من الخط الى بيكون موجود فية فى النصف ومنرميش المياه الى غليناه فيها.

بعد ما قشرنا الخوخ هنرجع القشر دة تانى الحلة الى غلينا فيها الخوخ مع المية الى فيها ونزود السكر والفانيليا والليمون ونسيبة يغلى شوية لما نحس انه تقل شوية كانه شربات خفيف لونة هيكون وردى .

اهم خطوة هنكون محضرين برطمانات زجاج نضيفة ومتنشفة كويس ومتعقمة هنرص الخوخ فيها ونزود عليه من الشربات الى عملناه بعد ما يبرد . ويوضع فى الثلاجة لثانى يوم . ويقدم بالهنا و الشفا

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