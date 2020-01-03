تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أيس كريم الأناناس

المقادير 4 x معلقة كبيرة لبن بودرة

1 x كوب سكر (يضبط حسب الرغبة)

1 x علبة اناناس

1 x علبة قشطة

1 x كيس كريمة خفق (بودر) الطريقة: يتم إضافة جميع المكونات في الخلاط وعلبة الأناناس بالماء الموجود فيها ويخلطوا جيداً في الخلاط.

يوضع الخليط فى وعاء بلاستيك و يغطى جيدا بورق السوفان أو بغطاء محكم.

يدخل الفريزر 12 ساعة على الأقل ثم يصبح جاهز للتقديم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الرمان والاناناس والتوت تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كابتشينو بالقشطة

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