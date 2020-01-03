تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أيس كريم مانجو

المقادير 4 x عدد مانجة

4 x معلقة كبيرة لبن بودرة

1 x كوب ماء

1 x كوب سكر (حسب الرغبة)

1 x علبة كريمة خفق

1 x علبة قشطة الطريقة: يتم خلط جميع المقادير في الخلاط جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

يوضع الخليط فى وعاء من البلاستيك ويغطى جيدا ويدخل الفريزر حتى يتجمد ثم يقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المانجو شانتى تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير ليمون بالنعناع والقشطة

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