تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن لحم بالحمص

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x معلقة كبيرة صلصة طماطم (صلصة)

2 x عدد جزر (مكعبات)

1 x معلقة كبيرة سمن

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون

½ x كوب ماء (مغلى)

½ x كوب حمص (منقوع فى ماء فاتر لمدة 3 ساعات)

½ x كيلو لحمة بتلو

½ x كيلو بصل (أورمة مقشر ومغسول) الطريقة: فى إناء على النار نضع السمن والبصل ونقلب حتى يصفر لونة.

ثم نضيف اللحم والجزر ونقلب.

ثم نضيف الحمص والصلصة ونصف كوب من الماء ونتبل بالملح والفلفل ويترك على نار متوسطة حتى يصبح اللحم نصف سواء.

ثم فى طاجن فرن مدهون بالسمن نصب الخليط ويغطى بورق ألومنيوم ثم نضعة فى الفرن عند درجة حرارة 180 حتى تمام النضج يقدم ساخنة بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الطماطم بالبرتقال تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الجزر المشوى

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