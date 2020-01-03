تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن اللحم بالليمون المعصفر

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
8 x عدد كبابة صينى
4 x عدد جزر (مقطع)
3 x عدد عيدان كرفس (مقطع)
2 x كوب مرق اللحم
2 x معلقة كبيرة خل
2 x عدد ليمونة (معصفر)
2 x عدد بصل (مقطع صغير)
1 ½ x كيلو لحمة ضانى (مقطعة مكعبات)
¼ x كوب زيت زيتون
الطريقة:
فى وعاء على النار نضع الزيت والبصل والثوم ويترك على نار هادئة مع التقليب لمدة عشر دقائق ثم ينشل البصل من الزيت ونضعة جانبا.
ثم فى نفس الإناء نضع اللحم ونحمر على نار عالية.
ثم نضيف خليط البصل.
ثم نضيف المرق ونتركة حتى يغلى ثم يغطى الإناء ونهدى النار وتترك حتى يغلط القوام.
تطحن ثمار الكبابة الصينى بواسطة السكين ثم نضيفها للحم.
ونضيف الجزر والكرفس والخل ونقلب ثم نغطى الإناء ويترك على نار هادئة لمدة ساعة أو لحين أن ينضج اللحم.
يقطع الليمون لشرائح رفيعة ثم نضيفه للحم ونتبل بالحم والفلفل والبهارات ونغطى الإناء ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يقدم بالهنا والشفا.
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