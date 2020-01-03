القاهرة - لايف ستايل المقادير 5 x عدد بصلة (شرائح)

5 x عدد بطاطس (شرائح)

3 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (للتزيين)

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x كوب جبنة شيدر

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x كوب مرق الدجاج

½ x معلقة صغيرة زعتر مجفف الطريقة: في مقلاة على نار هادئة نضع الزبدة والزيت ونقلب البصل حتى يذوب ويأخذ لون ذهبي.

نضيف البطاطس ونقلب جيدا لمدة دقيقتين، ثم نضيف الملح والفلفل والزعتر والمرق وندع المزيج لمدة خمس دقائق على نار متوسطة.

يسخن الفرن على درجة 220 مئوية.

نضيف خليط البطاطس والبصل في طاجن بيركس او أي طاجن متاح مدهون بالقليل من الزبدة.

نضع الجبن الشيدر على الوجه ونغطي الطاجن بورق المونيوم.

نضع الطاجن في الفرن الساخن لمدة نصف ساعة او إلى أن تنضج البطاطس تماما.

ننزع ورق الالمونيوم من على الوجه وندع الطاجن تحت الشواية لمدة خمس دقائق حتى يحمر الجبن.

يقدم الطاجن ساخنا بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير طاجن كاليماري ببيوريه الطماطم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فلفل محشى بالجبن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن البطاطس بالبصل والجبن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.