تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكريب المقلي

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 ¼ x كوب لبن كامل الدسم

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع صغير)

1 x رشة ملح

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بيضة

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x كوب دقيق

½ x كوب جبنة شيدر

½ x كيلو لحمة مفرومة الطريقة: اولا بنخلط مقادير الكريب معا نتركها ترتاح قليلا ثم نضع نقطه زيت في طاسه الكريب ونضع كبشه من المقدار ونتركها تاخذ لون علي كل جانب وهكذا حتي نخبز كل الكريب.

بنعصج اللحم المفروم بتشويح بصلة ثم اضافة اللحم ثم الفلفل الأخضر والملح والفلفل الاسود ونتركها تتعصج.

نضع عصاج في نصف الكريب ونضيف جبنه شيدر ونطبقها علي شكل مربع ونقليها في زيت ساخن ثم تقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن اللحمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الاسباجتي بالبسلة والفلفل المشوي

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