تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية سمك مصحف

المقادير

6 x عدد فص ثوم مهروس

3 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

3 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x عدد بصلة مفرومة

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x كيلو سمك (بلطى)

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مفروم ناعم)

1 x كوب عصير طماطم

1 x معلقة صغيرة كمون

1 x رشة كزبرة جافة مطحونة

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x كوب دقيق

الطريقة

بنخلط مكونات التتبيله معا ونحشي السمك بعد تنضيفه جيدا من الداخل والخارج.

بعدها نلفه بالدقيق ونقليه في الزيت حتي ياخذ اللون البني.

بنجهز التسبيكه نضع البصل المفروم ونترك جزء صغير منه علي جانب ونضع ايضا باقي التوابل والثوم في زيت نباتي.

ندبلهم ثم نضيف الصلصه وعصير الطماطم وحوالي ربع كوب ماء.

بعد غلوه نضيف المتبقي من البصل بعد ان نفركه بقليل من الفلفل الاسود ونضيف قليل من السكر.

نترك الصلصه تتسبك تماما ثم نرفعها من علي النار ونرص السمك فيها وندخلها الفرن.

نتركها تتجانس مع بعضها حوالي نصف ساعه ثم نشعل الشوايه نحمر الوجه وتقدم مع ارز ابيض.

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