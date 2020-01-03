تعرف علي أهم و أبرز فوائد الفانيلا

نستمتع جميعنا بنكهة الفانيلا الشهية ورائحتها الزكية في الآيس كريم والحلويات والعطور ومنتجات التجميل، ولكن كثيراً منا لا يعلم أن عيدان الفانيلا لديها العديد من الفوائد الصحية في حال إضافتها إلى نظامنا الغذائي.

تعرفي معنا على أبرز هذه الفوائد:

التخفيف من الشهية للحلويات: استنشاق رائحة الفانيلا أو تناول الحليب المغلي مع الفانيلا هي من الطرق التي تساهم في التخفيف من الشهية الزائدة لتناول الحلويات والأطعمة العالية بالسكر، الأمر الذي سيساعدك في التخفيف من وزنك أيضاً.

ولتحضير الحليب بالفانيلا كل ما عليك فعله، هو وضع كوب من الحليب على النار مع عود من الفانيلا وغليه لمدة 3 دقائق.

محاربة الضغط النفسي: الفانيلا من بين النباتات الطبيعية التي تساعد على محاربة الضغط النفسي والتوتر بمجرد استنشاق رائحتها الجميلة. كما أنها تساعد في التخفيف من ارتفاع ضغط الدم وتحمي من أمراض القلب.

مكافحة الشيخوخة: تعتبر الفانيلا غنية جداً بالمواد المضادة للأكسدة وتناولها يساهم في مكافحة الشيخوخة المبكرة.

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التخفيف من السعال: الفانيلا هي من بين العلاجات الطبيعية التي تساعد على الحد من السعال الحاد وبالتالي يتم استخدامها في مختلف أدوية السعال.

الحدَ من آلام الدورة الشهرية: تساعد الفانيلا على الحد من آلام الدورة الشهرية وتحسن من الاضطرابات المزاجية الناتجة عنها.

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