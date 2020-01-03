شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مرض السكري يرفع خطر الإصابة بفشل القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشاكل القلب هي تطور شائع للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، وفي الواقع هناك حوالي 33٪ من الأشخاص في الولايات المتحدة الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب قصور القلب يعانون من مرض السكري، وقد يكون قصور القلب ناتجًا عن حالة مشتركة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب التاجية، ولكن ليس دائمًا.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNEws”، قال الباحثون أن الدراسة الجديدة هي تنبؤ مستقل لتطوير قصور القلب، حيث تبحث في فكرة اعتلال عضلة القلب وفشل القلب من آثار مرض السكري وحده.

ومن خلال الاستفادة من مشروع روشيستر للأوبئة، قام الباحثون بتقييم تأثير مرض السكري على المدى الطويل على تطور قصور القلب بقياس النسبة المئوية للدم الخارجة من القلب مع كل انقباض.

وبحثوا أيضًا في معدل الوفيات بين السكان في المجتمع، والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، ومرض الشريان.

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ووجد الدكتور هورنج تشن، دكتوراه في الطب، طبيب القلب في مايو كلينك في روتشستر، مينيسوتا، خلال فترة المتابعة التي استمرت 10 سنوات، أصيب 21٪ من المشاركين بمرض السكري بقصور في القلب، بغض النظر عن الأسباب الأخرى، وفي المقابل، 12 ٪ فقط من المرضى الذين يعانون من مرض السكري عانوا من قصور القلب.

وتشير الدراسة إلى أن مرض السكري هو عامل خطر مستقل لتطور قصور القلب في المجتمع، وعلاوة على ذلك، تدعم بيانات النتائج مفهوم اعتلال عضلة القلب السكري.

ويمتد هذا البحث إلى النتائج السابقة ويوضح أنه حتى في حالة عدم وجود تشوهات هيكلية معروفة في القلب، فإن مرضى السكري لا يزالون أكثر عرضة لخطر الإصابة بفشل القلب مقارنة بنظرائهم غير المصابين بالسكري.