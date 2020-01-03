حقيقة خطبة ابنة ترامب لملياردير لبناني

الجمعة 3 يناير 2020

نفى الملياردير اللبناني مايكل بولس، الأربعاء، ما تردد عن خطبته لتيفاني، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي دعوة مزيفة لحضور حفل خطبتهما.



وقال بولس (22 عاماً) عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام" إنَّ دعوة حفل خطبته على تيفاني ترامب مزيفة وغير حقيقية.

وكتب: "أتمنى للجميع عاماً جديداً سعيداً، وبمناسبة الدعوة التي انتشرت خلال اليومين الماضيين، فهي ليست حقيقية وتمَّ فبركتها"، مرفقاً المنشور برمز تعبيري ضاحك إلى حد البكاء، في إشارة إلى مدى سخريته من الشائعة.

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وظل الملياردير اللبناني يواعد تيفاني منذ لقائهما في اليونان في صيف عام 2018، وبعد مرور عام على علاقتهما سوياً، تمَّ رصدهما داخل متجر في نيويورك، وهما يتفقدان خواتم الخطوبة، ولكنهما لم يستقرا على شيء في النهاية، واكتفت هي بشراء "سوار للصداقة"، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية".

وأشاعت دعوة الخطوبة المزيفة أن لحفل سيقام في 11 يناير/كانون الثاني في منتجع "مارالاجو".

تيفاني ترامب تبلغ 26 عاماً، وهي أصغر بنات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من زوجته السابقة، مارلا مابلز.