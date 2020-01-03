تعرف علي أهم و أبرز فوائد الشوكولاتة

تعتبر الشوكولاتة الداكنة من أفضل الأنواع التي ينصح بتناولها للجسم، ويرجع ذلك إلى احتوائها على كمية كبيرة من الكاكاو والقليل من السكر والحليب، وتتميز باحتوائها على الكولاجين المفيد للبشرة، ويمنع تكون البثور وحب الشباب. فضلاً عن كونها غنية بالبوتاسيوم والحديد والماغنيسيوم، التي تعزز من مناعة الجسم وتعمل على خفض ضغط الدم المرتفع. وتتميز أيضاً بمحتواها العالي من الكافيين الذي يقوم بضخه مباشرة في الجسم عقب تناولها،

فيعطي إحساساً بالاستيقاظ والنشاط وتحسن من مستوى الذاكرة. والشوكولاتة الداكنة غنية بالألياف وتعطي الإحساس بالشبع لذلك يفضل تناول قطعة متوسطة منها بين الوجبات. وتحسن من المزاج العام وتقلل من الاكتئاب، وذلك لاحتوائها على مادة السيروتينين التي تزيد من إفراز هرمون السعادة. وهي مفيدة للحامل لاحتوائها على مادة الثيوبرومين التي تساعد على تدفق الدم، وتقلل من خطر الإصابة بتسمم الحمل.

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