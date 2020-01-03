تعرف علي طريقة الوقاية من الأنفلونزا

يجب تجنب لمس العينين والأنف والفم، غسل اليدين الجيد والمتكرر وتغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال. تجنب وضع اليدين على الأنف عند العطس واستخدام منديل ورقي أو قطني. زيادة شرب السوائل، كما أن العسل والليمون مفيد في مكافحة الإنفلونزا.

وضرورة أخذ قسط كافٍ من الراحة، فالنوم السليم يساعد في مكافحة العدوى ودعم نظام المناعة. من الواجب أيضاً الحرص على التنظيف المنتظم لمجاري تكييف الهواء والسجاد، وأغطية السرير، مما يقلل من انتشار الإنفلونزا. كما يجب على كل شخص التطعيم ضد الإنفلونزا في كل موسم ينتشر فيه هذا المرض، فـ«لقاح الإنفلونزا» هو تطعيم غير نشط (يشتمل على فيروس مقتول) يتم إعطاؤه للمريض بالإبرة.

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