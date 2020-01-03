تعرف علي علاج خشونة المفاصل

القاهرة - لايف ستايل
خشونة الركبة من الأمراض الشائعة خلال الفترة الأخيرة، ومن أكثر أسباب انتشارها زيادة الوزن، ويمن علاجها عن طريق اتباع أنظمة غذائية صحيحة، ما يلي:
• عدم تناول الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من من الكوليسترول والدهون وخاصة الوجبات الدسمة.
• إمداد الجسم باحتياجه الكافي من فيتامين «د»، عبر التعرض لأشعه الشمس لزيادة امتصاصه واستفادة الجسم منه.
• تناول الموز الذي يعمل على تقوية المفاصل، لغناه بحمض الفوليك والبوتاسيوم التي تقوي الأعصاب.
• تناول التفاح لغناه بالفلافونيدات ومضادات الأكسدة التي تقلل من الالتهاب.
• تناول الأطعمة الغنية بفيتامين «سي» مثل: الجوافة والبرتقال التي تقوي تقوي العضلات.
• تناول الأطعمة البحرية، لغناها بأوميجا 3 الذي يقلل من الالتهاب ويسهل عملية الحركة.
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