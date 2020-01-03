تعرف علي كيفية علاج التهاب اللثة

القاهرة - لايف ستايل تتعرض أسناننا لمشاكل كثيرة، أهمّها التكلّس أو ما يُعرف بـ«البلاك»، وهو طبقة رقيقة تلتصق بسطح السن، وتُعتبر السبب الأساسي لالتهابات اللثّة وتسوّس الأسنان. وقد أظهرت أبحاث علمية حديثة أنّ معدّل التهاب اللثّة لدى الرجال يشكّل 60%، والنساء 40%. فحتى نتحاشى إصابة اللثة والأسنان بالالتهابات والتسوس، يجب مراعاة ما يلي: • تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين في اليوم. • استخدام خيط تنظيف الأسنان يومياً. • الامتناع عن التدخين بكل صوره لأنه مضر باللثة والأسنان معاً. Advertisements • الحرص على تناول أطعمة صحية غنية بالألياف والفيتامينات، والإكثار من شرب الماء. قد يهمك أيضا: تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف الفم و الأسنان تعرَّف على أفضل وقت لتناول الفيتامينات ومخاطرها قبل النوم

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