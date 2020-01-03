تعرف علي أهم 5 خطوات أساسية في رحلة فقدان الوزن

5 خطوات لا بد من الاطلاع عليها، قبل الشروع في رحلة فقدان الوزن، تُعدِّدها خبيرة التغذية العلاجية، الدكتورة شريفة أبو الفتوح، في الآتي.

1. مراقبة محتويات الوجبات

عليكِ تتبّع عدد السعرات الحرارية التي تدخل جسمك على مدار اليوم، مع تدوين الوجبات المتناولة في دفتركِ الخاص، فذلك يعمل على جعلكِ أكثر حرصًا ويقظةً.

2. اتباع نظام غذائي خاصّ بك

كل ما عليكِ فعله هو أخذ القرار والتحلِّي بالعزيمة والإرادة القوية، لتصلي إلى هدفكِ في نهاية الرحلة. وفي هذا الإطار، لا تتجاهلي احتياجات جسمكِ من الطعام، لأنّ الرجيم الصحي لا يعني الحرمان، وإنَّما يعني تحقيق التوازن في العناصر الغذائيَّة التي تتناوليها، مع الانضباط. لذا، يمكنكِ البدء بتقليل كمّ الطعام الذي تتناوليه بشكل تدريجي، مع شرب كمّ مضاعف من المياه، ومراقبة وزنكِ كل أسبوع على الميزان؛ لتلاحظي كم فقدتِ من الوزن؟ وفي غضون 3 أسابيع، ستلاحظين ثباتًا ملحوظًا في الوزن، ما يعني أنكِ تسيرين على الطريق الصحيح طبقًا للرجيم المتبع.

3. تجنّب تناول الطعام في الخارج

يحتوي معظم الطعام المقدَّم في المطاعم على نسب عالية من السعرات الحراريَّة، ما يُعرّض خطَّة الرجيم للخطر، ولكن إذا أردتِ تناول الطعام بالخارج، فعليكِ معرفة الأطباق الصحية التي ستتناولينها بهذا المطعم، مسبّقًا، لتحسمي قراركِ قبل الذهاب إليه، ولتفادي الأطعمة الغنية بالسعرات العالية.

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4. التخلّص من الأطعمة غير الصحيّة

من المفيد أن تقومي بحملة تنظيف في منزلكِ للتخلَّص من كلِّ الأطعمة غير الصحية، فكيف تتوقعين أن تفقدي الوزن وأنتِ محاطة بالأطعمة غير الصحية المفضلة لديكِ؟!

5. ممارسة الرياضة

إذا أردتِ تحقيق أفضل النتائج، فعليكِ المداومة على ممارسة التمارين الرياضية، واتّباع الرجيم الصحّي في الوقت ذاته، فلن تفقدي الوزن بشكل صحي باتّباع أحدهما من دون الآخر، فزيادة النشاط تزيد من معدل الأيض لديكِ، كما أنّ اتّباع الرجيم يقلل من السعرات الحرارية، مع اشتماله على جميع العناصر الغذائية الهامَّة لجسمكِ بنسب معقولة، كالكربوهيدرات والبروتين، مع الكثير من الخضراوات والفاكهة التي لا بدّ أن يشتمل عليها الرجيم الصحي. سيتوّج ما تقدَّم رحلتكِ في فقدان الوزن بالنجاح

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